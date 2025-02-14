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15 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
14.02.2025 - 19:01

Sevdiklerinize verdiğiniz değeri gözden geçireceksiniz. Peki 15 Şubat Cumartesi günü boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Şubat Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün mevcut ilişkilerini büyük bir dikkatle gözden geçirebilirsin. Hayatında önemli bir yere sahip olan herkesi basit ama kendilerini ispatlamalarını gerektirecek sınavlara tabii tutabilirsin. Bir düzen sağlamak ve kendine güvenli bir alan inşa etmek için harekete geçmiş gibi görünüyorsun. 

Acaba, kimler verdiğin değeri hak ediyor? Tam da bu noktada küçülen fazdaki Ay'ın Terazi burcundaki hareketi seni etkisi altına alabilir. Verdiğin değeri dengelemen gerektiğini hissedebilirsin. Aynı zamanda etrafındaki insanların sana karşı her zamankinden daha sevgi dolu ve şefkatli olmasını da arzulayabilirsin. Sanıyoruz bugün biraz şımartılmaya da ihtiyaç duyacaksın. 

Gelelim hafta sonunda yapacağın harcamalara! Derinlerde aklını kurcalayan ilişkiler zihnini de karıştıracak. Bu yüzden anın heyecanına kapılıp kendini mutlu etmek için gereksiz harcamalar yapabilirsin. Plansız hareket edip bütçeni aşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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