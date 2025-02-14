15 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün mevcut ilişkilerini büyük bir dikkatle gözden geçirebilirsin. Hayatında önemli bir yere sahip olan herkesi basit ama kendilerini ispatlamalarını gerektirecek sınavlara tabii tutabilirsin. Bir düzen sağlamak ve kendine güvenli bir alan inşa etmek için harekete geçmiş gibi görünüyorsun.

Acaba, kimler verdiğin değeri hak ediyor? Tam da bu noktada küçülen fazdaki Ay'ın Terazi burcundaki hareketi seni etkisi altına alabilir. Verdiğin değeri dengelemen gerektiğini hissedebilirsin. Aynı zamanda etrafındaki insanların sana karşı her zamankinden daha sevgi dolu ve şefkatli olmasını da arzulayabilirsin. Sanıyoruz bugün biraz şımartılmaya da ihtiyaç duyacaksın.

Gelelim hafta sonunda yapacağın harcamalara! Derinlerde aklını kurcalayan ilişkiler zihnini de karıştıracak. Bu yüzden anın heyecanına kapılıp kendini mutlu etmek için gereksiz harcamalar yapabilirsin. Plansız hareket edip bütçeni aşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...