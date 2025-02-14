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15 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
14.02.2025 - 19:01

Tamamlanacaksınız... Peki 15 Şubat Cumartesi günü başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Şubat Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün tamamlanmaya odaklanabilirsin! Hayatında yarım kaldığına inandığın ne varsa ardında bırakacaksın. Kapanmadığını sandığın gönül bağları, bitmeyen iş projeleri ve artık vazgeçtiğin akademik çalışmalar... Hepisini derleyip toplayıp atabilirsin. 

Küçülen fazdaki Ay'ın Terazi burcundaki hareketinden güç alarak geçmişte başlayan işleri bitirebilirsin. Yani bugün ya bırakacak ya da tamamlayacaksın. Bu sayede geçmişin enerjisini üzerinden atacak, adeta yenileneceksin. 

Yarım kalan şeylerin ve eskilerin negatif enerjisi üzerinden dağıldığında kendini çok daha güçlü de hissedebilirsin. Kıymetli bir şifa enerjisiyle dolacağın bir hafta sonuna başlıyoruz. Artık hiçbir şeyin ayağına dolaşmasına izin vermemeli ve kendine yeni bir yol çizmeye cesaret etmelisin. Bu sayede stresten kurtulabilir ve muzdarip olduğun sağlık sorunlarından da kurtulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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