15 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün haksızlık karşısında dimdik duracaksın. Sözlerini sakınmadan ve kararlı bir şekilde kendini göstereceksin. Bu aşamada çatışmalara ve tartışmalara girmekten de korkmamalısın. Girdiğin her mücadeleyi kazanacağını da bilmelisin. Zira haklı olduğunu bildiğin konularda karşında kimsenin duramayacağını sen de biliyorsun!

Tüm bunların üzerine bir de küçülen fazdaki Ay'ın Terazi burcundaki hareketi sana güç ve ilham verecektir. Bu sayede etrafında olup bitene ses çıkarma ve toplumsal anlamda düzeni sağlama fırsatı yakalayabilirsin. Kitlelere hitap edecek bir potansiyele sahip olduğunu bilerek vakıf işlerine ve sosyal sorumluluk projelerine de yönelebilirsin.

Güzelliği etrafına yayarak harika bir gün geçireceksin. İyiliği bulaştıracak, bu sayede kendine olan gününün arttığını da hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...