15 Soruluk Siyasi Tarih Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
15 Soruluk Siyasi Tarih Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Siyaseti ve tarihi çok, ikisini bir arada daha çok severim diyenler için bomba bir genel kültür testi hazırladık. Bu 15 soruluk siyasi tarih testinden yalnızca ansiklopedileri ezbere yalayıp yutmuş olanlar tam not alabilecek. Hadi teste!
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Alman Birliği'ni kurma yolundayken Prusya ilk hangi ülkeyle savaşmıştır?
Bazı kaynaklara göre Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından Bizans İmparatorluğunu ortadan kaldırmasıyla, diğer kaynaklara göre ise Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfetmesiyle sona eren tarihsel dönem hangisidir?
Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararı hangi konferans esnasında verilmiştir?
Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşında aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
ABD’yi resmen tanıyan ilk devlet hangisidir?
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Birinci Dünya Savaşı esnasında Fransa ve Almanya arasında yaşanan ve en kanlı çarpışmalardan biri olarak tarihe geçen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Ortaçağ’da Avrupalıların İslam dünyasından toprak, ganimet gibi şeyler kazanmak için gerçekleştirdikleri olay nedir?
Hangi ülke Paris Barış Konferansı'na tek bir temsilci bile göndermemiştir?
Sömürgeciliğe karşı direnç göstererek görece özgür kalan bölge hangisidir?
Hangisi sanayi devriminin ortaya çıkarttığı sınıflardan biridir?
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Sevr Barış antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
Hristiyanlığın Avrupa'nın dışına yayılmasında önemli rol oynayan faktör nedir?
Hangisi diğerlerine göre milli birliğini daha geç sağlamıştır?
Hangisi yaygınlık kazanarak 19. yüzyıl başlarında siyaset sözlüğüne giren düşüncelerden biri değildir?
Hangisi 1.Dünya Savaşı'ndan sonra yeni kurulan devletler arasında değildir ?
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