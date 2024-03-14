15 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kalbinin derinliklerinden gelen sesle hareket edebilirsin. Sosyal ilişkilerinde kendini içtenlikle ve açıkça ifade etmelisin. Bu sayede ilişkilerinde yeni bir seviyeye ulaşabilir, kendi kişisel alanlarını koruyabilirsin. Uzun zamandır ihtiyacın olan bu alan, seni özgürleştirebilir. Zira, sınırlandırılmış ve baskı altında hissettiğin konularda gerekeni yapma zamanı geldi de geçiyor....

Gelelim iş ortamında gününün nasıl geçeceğine! Bugün iş yerinde de kendine belirli alanlar açmak isteyebilirsin. İş tanımının ve sorumluluklarının dışında kalan istekleri yerine getirmek istemeyebilirsin. Yoksa bu bir isyanın başlangıcı mı? İstifa veya iş değişikliği yeniden gündeminde yer alabilir. Bu düşünce bir süredir sık sık aklına geliyor olabilir. Karar vermek için ise doğru gün bugün! Artık kendine olan güvenini artırarak yeni fırsatları değerlendirebilirsin. Kendine inan ve potansiyelini kullan. Başarıya ulaşmak üzeresin! İstediğini elde etmek için keskin ve net kararlar verirken cesur olmayı da unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...