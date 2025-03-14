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15 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
14.03.2025 - 19:07

Eski defterler açılabilir. Peki 15 Mart Cumartesi gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Mart Cumartesi günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta sonu hiç beklemediğin bir anda eski defterler açılabilir.  Artık geçmişte kaldığını sandığın duygular bir anda su yüzüne çıkabilir. Eski bir dost ya da aşık ilginç bir tesadüf eseri karşında belirebilir. İşte bu karşılaşmalar içsel anlamda kendini bulmanı ve hayattan ne istediğini keşfetmeni sağlayacaktır. 

Yani biraz kafan karışabilir. Ama sonunda kesin bir karar verebilirsin; geçmişe mi döneceksin, yoksa geleceğe mi bakacaksın? Tam da bu aşamada her tesadüfün mutluluk getireceğini sanmamalısın. Bazen karşılaşmaların sebebi sadece artık bittiğini kabul etmektir. 

Tüm bunlar olup biterken en çok içgüdülerine güvenmelisin. Yüreğinin derinlerinde, belki de kendine bile itiraf etmediğin o his sana yol gösterebilir. Karar verirken acele etmene de gerek yok. Hatta zamana bırakmak sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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