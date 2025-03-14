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15 Mart - 22 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 15 Mart - 22 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
14.03.2025 - 17:13

15 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 Mart 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Doğuş Filiz Çay 1 Kg 165 TL

Doğuş Filiz Çay 1 Kg 165 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 245 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 129 TL

  • Balküpü / Doğuş Toz Şeker 5 Kg 189 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 109,50 TL

  • Kebir Tereyağı 500 gr 199,90 TL

  • Kaanlar Tereyağı 500 gr 189,90 TL

  • Kebir / Kaanlar Kolot Peyniri 500 gr 132,50 TL

  • Anavarza Çiçek Balı 450 gr 129 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 235 TL

  • Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 gr 140 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 250 gr 39,90 TL

  • Öncü Domates Salçası 830 gr 39 TL

  • Çokça Çiğ Köfte 1 Kg 39,50 TL

  • Banvit Piliç Jumbo Sosis 330 gr 57,50 TL

  • Nimet Dondurulmuş Mini Rulo Börek 500 gr 55,50 TL

  • Bebelac Çocuk Devam Sütü 400 gr 209,90 TL

Bahar Fırsatları ürünlerini görmek için tıklayın.

Bingo Toz Deterjan 10 Kg 319 TL

Bingo Toz Deterjan 10 Kg 319 TL

  • Perwoll Sıvı Deterjan 2970 ml 179,90 TL

  • Calgon Kireç Önleyici 250 gr 112,50 TL

  • Head&Shoulders Şampuan 330 ml 99,75 TL

  • Duru Duş Sabunu 4x150 gr 89,75 TL

  • Axe Erkek Deodorant 150 ml 114,50 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Kg 149,90 TL

  • Vernel yumuşatıcı 3 Litre 89 TL

  • Modal Bato 3'lü 78,50 TL

Ülker Bebe Bisküvisi 1 Kg 99 TL

Ülker Bebe Bisküvisi 1 Kg 99 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 450 gr 42,50 TL

  • Ülker Kekstra Mini Çilekli Kek 150 gr 30 TL

  • Ülker Biskrem 3x100 gr 39 TL

  • Ülker Kreamlı Bisküvi 4x61 gr 29 TL

  • Ülker Halley Çeşitleri 55 TL

  • Ülker 9 Kat Tat Gofret 114 gr 19,50 TL

  • Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 49,50 TL

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr 49,50 TL

10 TL üstü alışverişlerde geçerli;

10 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • LAV Buket Çay Seti 12 Parça 139,90 TL 

  • Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 139,90 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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