15 Ekim'de Yatırımcıların Gözdesi Olan Hisseler: Teknoloji, İnşaat ve Savunma Sektörleri Öne Çıktı
15 Ekim'de Yatırımcıların Gözdesi Olan Hisseler: Teknoloji, İnşaat ve Savunma Sektörleri Öne Çıktı
Borsa İstanbul'da 15 Ekim tarihi itibarıyla yatırımcıların dikkatini çeken ve hızlı yükseliş gösteren 12 hisseyi sizin için derledik. İşte zirvede yer alan hisseler ve yükseliş oranları:
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1. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE)
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2. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)
3. Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP)
4. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL)
5. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)
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6. VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ)
7. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)
8. Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET)
9. Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN)
10. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM)
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