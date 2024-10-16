15 Ekim'de Yatırımcıların Gözdesi Olan Hisseler: Teknoloji, İnşaat ve Savunma Sektörleri Öne Çıktı

%10 artışla 264,00 TL seviyesine yükselen Burçelik, sanayi üretiminde artan taleplerle dikkat çekiyor. Özellikle otomotiv ve inşaat sektörlerinde kullanılan çelik döküm ürünlerine olan ilginin artması şirketin büyümesini hızlandırdı. Ayrıca, firmanın yurtdışına yaptığı ihracatlar da bu büyüme ivmesinde önemli bir etken.