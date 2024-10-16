Görüş Bildir
Haberler
Finans
15 Ekim'de Yatırımcıların Gözdesi Olan Hisseler: Teknoloji, İnşaat ve Savunma Sektörleri Öne Çıktı

etiket 15 Ekim'de Yatırımcıların Gözdesi Olan Hisseler: Teknoloji, İnşaat ve Savunma Sektörleri Öne Çıktı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 14:29

Borsa İstanbul'da 15 Ekim tarihi itibarıyla yatırımcıların dikkatini çeken ve hızlı yükseliş gösteren 12 hisseyi sizin için derledik. İşte zirvede yer alan hisseler ve yükseliş oranları:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE)

1. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE)

%10 artışla 264,00 TL seviyesine yükselen Burçelik, sanayi üretiminde artan taleplerle dikkat çekiyor. Özellikle otomotiv ve inşaat sektörlerinde kullanılan çelik döküm ürünlerine olan ilginin artması şirketin büyümesini hızlandırdı. Ayrıca, firmanın yurtdışına yaptığı ihracatlar da bu büyüme ivmesinde önemli bir etken.

2. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)

2. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)

%10'luk bir artışla 379,50 TL'ye çıkan Çimentaş, inşaat sektöründeki canlanmadan faydalanıyor. Özellikle büyük altyapı projelerindeki çimento talebi ve yurt içi konut projelerinin hız kazanması şirketin performansını destekledi. Çimentaş'ın yeşil çimento üretimine yönelik çalışmaları da sürdürülebilirlik alanında dikkat çekiyor.

3. Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP)

3. Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP)

%10 artışla 11,66 TL seviyesine yükselen Flap, kongre ve etkinlik sektörünün toparlanmasından büyük fayda sağladı. Pandemi sonrası yeniden canlanan iş toplantıları ve uluslararası kongreler, şirketin iş hacmini büyütürken turizm sektöründeki genişleme de hissedeki ivmeyi artırdı.

4. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL)

4. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL)

Boya sektörünün liderlerinden Marshall, %9,99 artışla 1.487,00 TL'ye ulaştı. Ev geliştirme projelerine olan talebin artması ve özellikle kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması boya ürünlerine olan ilgiyi artırıyor. Şirketin sürdürülebilir boya üretimi ve çevre dostu ürün gamı da yatırımcılar nezdinde değer kazanıyor.

5. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)

5. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)

%9,99 artışla 22,02 TL seviyesine ulaşan Reeder Teknoloji, son dönemde akıllı telefon ve tablet pazarındaki payını genişletiyor. Şirketin yeni nesil teknolojilere yaptığı yatırımlar ve e-ticaret çözümleriyle entegre cihazlar geliştirmesi, büyümesini hızlandıran faktörler arasında. Reeder’ın yerli teknoloji üretimindeki başarısı, hisselerine olan ilgiyi artırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ)

6. VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ)

Yazılım sektöründe güçlü bir oyuncu olan VBT Yazılım, %9,99 yükselişle 25,32 TL seviyesine ulaştı. Şirketin kamu ve özel sektördeki dijital dönüşüm projelerine verdiği destek, büyüme stratejilerini güçlendiriyor. Bulut bilişim ve siber güvenlik çözümlerine yönelik projeleriyle de dikkat çeken VBT Yazılım, yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor.

7. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)

7. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)

%9,99 artışla 45,16 TL'ye ulaşan Arzum, özellikle akıllı ev teknolojilerine yaptığı yatırımlarla öne çıkıyor. Küçük ev aletleri üreticisi olan Arzum, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda genişleme stratejisi izliyor. Son dönemdeki dijitalleşme hamleleri ve ürün inovasyonları, şirketin büyümesini hızlandırıyor.

8. Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET)

8. Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET)

%9,99 artışla 17,51 TL'ye yükselen Fonet, sağlık sektörüne yönelik bilgi teknolojileri çözümleriyle öne çıkıyor.

9. Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN)

9. Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN)

%9,98 artışla 2.282,00 TL'ye yükselen Çimbeton, inşaat sektöründe artan beton talebinden yararlanıyor. Şirket, büyük altyapı projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarındaki rolüyle dikkat çekiyor. Prefabrik yapı elemanlarındaki yenilikçi çözümleri de hissedeki hareketliliği destekliyor.

10. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM)

10. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM)

%9,98 artışla 152,10 TL'ye çıkan Kaplamin Ambalaj, e-ticaretin büyümesiyle artan ambalaj talebinden faydalanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK)

11. Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK)

%9,97 artışla 6.535,00 TL seviyesine yükselen Politeknik Metal, metal üretimi ve ihracatında kaydettiği başarılarla dikkat çekiyor.

12. Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP)

12. Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP)

Gayrimenkul sektöründe öne çıkan Edip, %9,95 artışla 19,22 TL'ye ulaştı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın