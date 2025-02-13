14 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün hayata dair önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Rüyaların ve iç görülerinle hareket edebilir, bilinçaltının derinlerindeki geçmişe odaklanabilirsin. Yaşadığın ancak unuttuğun yahut unutmak istediğin konular su yüzüne çıkabilir... Geçmişin hayaletleri ile girdiğin mücadele kalbini yorabilir.

Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte artan duygusallığın ve sezgilerin seni derinlere götürebilir. Yaşadığın duygu yoğunluğu nedeniyle biraz içine kapanabilirsin. Hafta sonuna sessiz bir giriş yapmayı tercih edebilir, iş ve özel hayattan kendini soyutlayabilirsin.

Oysa sana tavsiyemiz bambaşka olacak! Hayata karışmalısın. Geçmişi ardında bırakmak için dimdik ayakta olmalı ve geleceğe odaklanmalısın. İş hayatında kendini göster, özel hayatında ise bu romantik günün tadını çıkartmaya odaklan. Bugün inzivaya çekilmek için hiç iyi bir gün değil! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...