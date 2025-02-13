14 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün duygusal anlamda hassasiyetlerin artabilir. Sevdiğin insanlara her zamankinden daha düşkün olabilir, değer verdiklerin uğruna fedakarlık yapmaya da hazır olabilirsin. Ancak bu konuda biraz dengeli bir yaklaşım sergilemeye odaklansan iyi edersin.

Zira, Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte bazı sınırlarını korumakta zorlanabilirsin. Bağlılıkların seni dibe çekebilir, duygusal anlamda sağladığın imtiyazlar nedeniyle çokça yorulabilirsin.

Tam da bu noktada iş hayatına ve kendine enerjin kalmayabilir. Galiba birileri hafta sonuna erken başlayacak... Kendini ailene ve sevdiklerine adayarak gününü onlara sürprizler hazırlamak için geçirebilirsin. Bu arada kendine de zaman ayır, biraz şımartılmak için sevdiklerinden de yakınlıklık bekle. Her şeyi sen yaparsan, onlara senin için çabalama fırsatı bırakmazsın, unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...