14 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün gerçeklikten kaçınabilirsin! Her zamanki sorumluluk sahibi ve düzenli kişiliğini bir kenara bırakabilirsin. Maddi kaygılar, yatırım planları, detaylı iş projeleri ve yoğun tempolu çalışma düzeninden sıkıldığını hissedebilirsin.

Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte senin de aklın biraz havada olabilir! Belki kendi sınırlarını ve düzenini bile esnetir, biraz hava alabilirsin. Her şeyi kontrol altında tutmaktan, detaylardan ve kusursuzluk arayışından uzaklaş. Zira, şimdi kendine zaman ayırmanın tam zamanı.

Belki de hemen bir bilet alıp yola çıkmaya hazır olmalısın. Sahiden gerçeklerden kaçmalı, hayatın yüklerini bir an da olsa ardında bırakmalısın. Eğer gidemiyorsan, kendine kaçacak bir yer bulmalısın. Belki bir sinema salonu, tiyatro, hobilerin ya da sanat turu yorgunluğunu alabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...