14 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün huzur arayabilirsin! Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte içsel anlamda artan derinliğine kapılabilirsin... Hislerine, kendine ve isteklerine yönelebilirsin. Hayatını hayallerindeki gibi bir hale getirmek için iddialı ve geri dönüşü olmayan kararlar alabilirsin.

Mesela, bir anlık kararla işi bırakabilirsin! Evini ve düzenini değiştirebilir, hatta yaşadığın şehri bile terk edebilirsin. Senin yeniliğe ihtiyacın var. Bir süredir sıkışıp kaldığını hissettiğin düzeni değiştirmeyi ve adeta sıfırlanmayı bir düşünmelisin.

Peki, taşınsan bu hangi şehir olurdu? Ya da işi bıraksan ne yapardın? Şimdiden düşün deriz. Çünkü bulduğunda ilk adımı atmış olacaksın. Bu değişim sana yeni bir aşkı ve farklı bir sosyal çevreyi de getirecektir. Böylece aradığın heyecanı da bulacak, sahiden her anlamda yenileneceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...