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14 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
13.02.2025 - 19:01

Düşünmeyi bırakın, aşka kapılın! Peki 14 Şubat Cuma günü başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün mantıkla değil hislerinle hareket edebilirsin. Hatta mantığın da zihnin de karışabilir; her zamanki net ve keskin duvarların bir anda ortadan kalabilir. Tabii bu durumda kararlılığın da sarsılabilir! Özellikle maddi konularda ve ortaklık ilişkilerinde kontrolü kaybedebilirsin. 

İşte bu yüzden, Merkür'ün Balık burcuna geçiş yaptığı bugün finansal kararlar vermekten kaçınmalısın. İş fikirlerini ve kariyer hedeflerini değiştirmemelisin. Mevcut düzene bir gün daha devam etmen güvenli kalmanı sağlayacaktır. İş değişikliği ve istifa gibi konularda da bugün sükunetini korumalısın. Her şey alıştığın düzende devam etmeli. 

Ama kalbin... Bugün hızla atabilir! Romantik yakınlaşmalar ve hoş tesadüflerle aşka düşebilirsin. Sevgililer gününden itibaren bekar Başak kalmayacak desek yeridir. Şubat ayının kalan hemen her gününde aşk seni bulabilir. Sosyal ve hareketli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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