14 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün Merkür'ün burcuna geçiyle birlikte her zamankinden duygusal ve hassas olabilirsin. Özellikle iş hayatında ve ticari anlaşmalarda çıkarların yerine duygularına odaklanabilirsin.

Aman dikkat hislerini dinleyerek birtakım maddi kayıplar yaşayabilirsin. Ani kararlardan ve etrafındaki insanların tavsiyeleriyle hareket etmekten kaçın! Kendi fikirlerine ve rasyonel verilere odaklan. Gerçeklikten uzaklaşmamaya ve hayallere kapılmamaya çalış.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Yoğun duygularla güne başlamak aşkı da beraberinde getirecektir. Duygularına kapılarak hareket edebilir, partnerinle arandaki aşkı ve tutkuyu alevlendirecek sürprizlerle heyecan yaratabilirsin. Bu arada mutsuz olduğun yerde de durmayacaksın. İşte bu durum ayrılıkların da habercisi, dikkatli ol! Bugün ya aşka sarılacaksın ya da kendine... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...