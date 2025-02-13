14 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iletişimde netliği tercih etmelisin. Sözlerinde imalardan ve mimiklerinde samimiyetsizlikten kaçınmalı, yanında kendin gibi olabildiğin kişilere odaklanmalısın. Sevgiden güç almalı, güçlü bağlar kurmalı ve iletişim kurmalısın.

Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte küçük olaylara bile büyük tepkiler vermeye meyilli olabilirsin. Bundan kaçınman en iyisi olacaktır. Özellikle ailenle ve partnerinle yakın temasta kalmalısın.

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim! Herkese eşit mesafede olduğundan emin olmalısın. Gerçek bir lider olarak kalmak ve saygınlığını korumak için üstü kapalı planlar yapmamalısın. Düzeni paylaştığın ve güvendiğin kişilerle iş yaparak hem temkinli bir yol izlemeli hem de Merkür'ün temsil ettiği güçlü ticari bağlantıları kurma şansını yakalamalısın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...