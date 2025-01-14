14 Ocak'ta Piyasalarda Neler Oldu? Altın, Dolar ve Borsa’daki Son Durum

Hafta ortasına geldiğimiz 14 Ocak’ta, piyasalar yine hareketli bir güne uyandı. Borsa İstanbul’da yükseliş sinyalleriyle güne başlanırken, döviz ve altın piyasalarındaki dalgalanmalar yatırımcıların radarında.

Gelin, 14 Ocak itibarıyla piyasalarda neler olup bittiğine birlikte bakalım!