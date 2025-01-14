14 Ocak'ta Piyasalarda Neler Oldu? Altın, Dolar ve Borsa’daki Son Durum
14 Ocak'ta Piyasalarda Neler Oldu? Altın, Dolar ve Borsa’daki Son Durum
Hafta ortasına geldiğimiz 14 Ocak’ta, piyasalar yine hareketli bir güne uyandı. Borsa İstanbul’da yükseliş sinyalleriyle güne başlanırken, döviz ve altın piyasalarındaki dalgalanmalar yatırımcıların radarında.
Gelin, 14 Ocak itibarıyla piyasalarda neler olup bittiğine birlikte bakalım!
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya zayıf bir başlangıç yapsa da 14 Ocak’ta toparlanma sinyalleri veriyor.
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zellikle bankacılık endeksi yüzde 0,66 oranında değer kazandı.
Sektör endekslerine baktığımızda, banka, ticaret, madencilik, gıda ve içecek sektörleri ön planda.
Döviz cephesinde ise 14 Ocak sabahında sakin bir tablo var gibi görünüyor.
Altın, yatırımcıların radarından asla düşmeyen güvenli liman olarak yine ön planda.
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Gün içerisinde 3.035 TL’ye kadar düşerken, 3.051 TL seviyelerine kadar yükseldi.
Çeyrek altın fiyatı 4.865 TL alış, 4.987 TL satış bandında seyrediyor.
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