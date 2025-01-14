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14 Ocak'ta Piyasalarda Neler Oldu? Altın, Dolar ve Borsa’daki Son Durum

etiket 14 Ocak'ta Piyasalarda Neler Oldu? Altın, Dolar ve Borsa’daki Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 18:25

Hafta ortasına geldiğimiz 14 Ocak’ta, piyasalar yine hareketli bir güne uyandı. Borsa İstanbul’da yükseliş sinyalleriyle güne başlanırken, döviz ve altın piyasalarındaki dalgalanmalar yatırımcıların radarında. 

Gelin, 14 Ocak itibarıyla piyasalarda neler olup bittiğine birlikte bakalım!

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya zayıf bir başlangıç yapsa da 14 Ocak’ta toparlanma sinyalleri veriyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya zayıf bir başlangıç yapsa da 14 Ocak’ta toparlanma sinyalleri veriyor.

Endeks, 9.737,22 puana yükselerek yüzde 0,04’lük bir artış kaydetti.

zellikle bankacılık endeksi yüzde 0,66 oranında değer kazandı.

zellikle bankacılık endeksi yüzde 0,66 oranında değer kazandı.

Holding endeksi de yüzde 0,47 oranında yükselerek yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Sektör endekslerine baktığımızda, banka, ticaret, madencilik, gıda ve içecek sektörleri ön planda.

Sektör endekslerine baktığımızda, banka, ticaret, madencilik, gıda ve içecek sektörleri ön planda.

Sigorta sektörü yüzde 0,16 oranında değer kaybetti ve günün tek kaybedeni oluyor.

Döviz cephesinde ise 14 Ocak sabahında sakin bir tablo var gibi görünüyor.

Döviz cephesinde ise 14 Ocak sabahında sakin bir tablo var gibi görünüyor.

Dolar/TL 35,49 seviyesinde yatay bir seyir izlerken, Euro/TL yüzde 0,26 oranında değer kazanarak 36,46 seviyesine ulaştı.

Altın, yatırımcıların radarından asla düşmeyen güvenli liman olarak yine ön planda.

Altın, yatırımcıların radarından asla düşmeyen güvenli liman olarak yine ön planda.

14 Ocak sabahında gram altın 3.037 TL’den işlem görerek güne sakin bir başlangıç yaptı.

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Gün içerisinde 3.035 TL’ye kadar düşerken, 3.051 TL seviyelerine kadar yükseldi.

Gün içerisinde 3.035 TL’ye kadar düşerken, 3.051 TL seviyelerine kadar yükseldi.

Şu sıralar 3.050 TL’den alıcı bulan gram altın, küçük dalgalanmalarla da olsa yatırımcısını düşündürüyor.

Çeyrek altın fiyatı 4.865 TL alış, 4.987 TL satış bandında seyrediyor.

Çeyrek altın fiyatı 4.865 TL alış, 4.987 TL satış bandında seyrediyor.

Cumhuriyet altını ise 20.255 TL’den alınıp 20.561 TL’den satılıyor.

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Ecem Bekar
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