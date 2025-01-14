14 Ocak Borsasında Gayrimenkul ve Teknoloji Sektörleri Yükselişe Geçti!
14 Ocak Borsasında Gayrimenkul ve Teknoloji Sektörleri Yükselişe Geçti!
Bugün borsada neler oldu derseniz, 14 Ocak’ta da borsa tam anlamıyla hareketliydi! 📈 Hangi hisseler yükseldi, yatırımcılar hangi sektörlere odaklandı diye merak ediyorsanız, işte günün dikkat çekenleri:
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1. Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN)
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2. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL)
3. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ)
4. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)
5. Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KNFRT)
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6. Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR)
7. Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL)
8. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi A.Ş. (HKTM)
9. Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
10. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK)
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