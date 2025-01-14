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14 Ocak Borsasında Gayrimenkul ve Teknoloji Sektörleri Yükselişe Geçti!

etiket 14 Ocak Borsasında Gayrimenkul ve Teknoloji Sektörleri Yükselişe Geçti!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 18:25

Bugün borsada neler oldu derseniz, 14 Ocak’ta da borsa tam anlamıyla hareketliydi! 📈 Hangi hisseler yükseldi, yatırımcılar hangi sektörlere odaklandı diye merak ediyorsanız, işte günün dikkat çekenleri:

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1. Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN)

1. Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN)

Fiyat: 112,80 TL

Artış: %9,94

Karton sektörünün güçlü oyuncusu Kartonsan, bugün adeta zirve yaptı. Yatırımcıların radarındaki bu hisse, günün yıldızlarından biri oldu!

2. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL)

2. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL)

Fiyat: 15,43 TL

Artış: %7,98

Enerji ve elektrik sektöründen Emek Elektrik, yükselişiyle dikkat çekti. Bugünkü hareketiyle yatırımcısına enerji verdi desek yeri!

3. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ)

3. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ)

Fiyat: 5,26 TL

Artış: %7,35

Basın sektörünün önemli ismi Hürriyet, bugün de sahnede! Yatırımcılarına bir nebze moral verdi diyebiliriz.

4. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)

4. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)

Fiyat: 8,20 TL

Artış: %6,91

Gayrimenkul sektöründen Batı Ege, istikrarlı yükselişiyle dikkat çekti.

5. Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KNFRT)

5. Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KNFRT)

Fiyat: 13,10 TL

Artış: %6,85

Meyve suyu ve gıda sektörünün sevilen ismi Konfrut, bugün portföylerde tatlı bir yükseliş getirdi!

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6. Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR)

6. Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR)

Fiyat: 186,70 TL

Artış: %6,32

Yayıncılık sektöründen bir yıldız daha!

7. Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL)

7. Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL)

Fiyat: 28,66 TL

Artış: %6,31

Rengarenk bir yükselişe imza atan Rainbow Polikarbonat, bugün de portföyleri şenlendirdi!

8. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi A.Ş. (HKTM)

8. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi A.Ş. (HKTM)

Fiyat: 17,23 TL

Artış: %6,16

Teknoloji ve sanayi sektörünün önemli oyuncusu Hidropar, bugünkü yükselişiyle göz doldurdu.

9. Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

9. Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Fiyat: 58,65 TL

Artış: %5,87

İçecek sektörünün devi Coca-Cola, borsada da ferahlatıcı bir yükselişle dikkat çekti.

10. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK)

10. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK)

Fiyat: 7,46 TL

Artış: %5,82

Finans sektöründen Şeker Finansal Kiralama, bugün yatırımcılarına tatlı bir kazanç sağladı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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