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14 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
13.03.2025 - 19:00

Ay tutulmasında yargı dağıtabilirsiniz. Peki 14 Mart Cuma günü kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Mart Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ilişkilerine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilirsin. Gerçekleri her zamankinden çok daha net bir şekilde görebilirsin. Doğruyu yanlışı net bir şekilde ayırt edebilir, bu yüzden adeta yargı dağıtabilirsin. Sana ilham veren ise Başak burcunda meydana gelen Ay tutulması olacaktır. 

Başak-Balık aksındaki bu tutulma, içindeki gerçekleri söyleme arzusunu körükleyebilir. Dobra bir tavırla su yüzüne döktüğün gerçekler birilerinin canını sıkabilir. Özellikle de finansal konularda ve ortaklık ilişkilerinde yapılan oyunlar ayyuka çıkabilir. Görünen o ki bu cuma günü oyunu bozan sen olacaksın. Ve gerçeklerin ortaya çıkmasından güç alarak daha derinlere ineceksin. 

Aman dikkat bu tavrın bazı ilişkilerde çatışmaların da kaynağı olabilir. Sözlerin zaman zaman yanlış anlaşılabilir ya da sert bulunabilir. Dikkatli ol! Hatta duygusal ilişkilerin ve aile içinde sözlerini özenle seçerek dengeyi sağla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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