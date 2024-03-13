14 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gökyüzü sana bazı tuzaklar kurmuş olabilir. Sevdiklerinle aranda ufak tefek iletişim kopuklukları oluşabilir, bu da gününü biraz gölgeleyebilir. Bir konuşma sırasında ya da bir durum karşısında, ani ve sert bir tepki verme olasılığın oldukça yüksek. Bu durum, haklı olduğun bir durumda bile, haklıyken haksız duruma düşmene neden olabilir. Öfkenin sana hakim olmasına izin verme, çünkü bu senin kontrolünü kaybetmene neden olabilir.

Bugün iş hayatında da bugün biraz dikkatli olman gerekiyor. Dengeleri korumak konusunda zorlanabilirsin ve iş yerindeki huzurunu kaçırabilecek hamleler yapabilirsin. İş ortaklarınla veya iş arkadaşlarınla olan ilişkilerinde daha sabırlı olman gereken bir gün seni bekliyor. Sabrın bugün en iyi dostun olacak, sakın unutma! Son olarak psikolojik olarak zorlandığın anlarda partnerinden destek alabilirsin. Onun sözleri yüzünü güldürebilir. Ayrıca soluklanmak istediğin bir anda kardeş ya da yakın dostlarınla da bir araya gelerek biraz dertleşerek negatif enerjilerden kurtulabilirsin. Yeni bir güne hazırlanırken olumlu düşüncelere odaklan, zira bu hisler geçici. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...