14 Kasım’da Borsa İstanbul Yükseliyor, Altın Fiyatları Düşüşte: Piyasalar Nereye Gidiyor?
14 Kasım’da Borsa İstanbul Yükseliyor, Altın Fiyatları Düşüşte: Piyasalar Nereye Gidiyor?
Borsa İstanbul ve döviz kurlarında bugün neler yaşandı? BIST 100 endeksindeki artıştan altın fiyatlarına kadar finans dünyasında öne çıkan gelişmeleri derledik!
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Bugün, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güçlü bir performans sergileyerek günü %1,14 artışla 9.401,12 puan seviyesinden kapattı.
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Sektör endeksleri arasında, gıda ve içecek sektörü günün en çok kazandıran sektörü oldu.
BIST 100'deki olumlu havaya rağmen, menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi %0,59'luk bir kayıp yaşadı ve günü ekside tamamladı.
Dolar/TL kuru, %0,01 oranında ufak bir düşüş göstererek 34,3524 TL seviyesinde işlem gördü.
Euro/TL kuru, bugün hafif bir yükseliş gösterdi ve %0,02 oranında artışla 36,3249 TL seviyesinden işlem gördü.
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