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14 Kasım’da Borsa İstanbul Yükseliyor, Altın Fiyatları Düşüşte: Piyasalar Nereye Gidiyor?

etiket 14 Kasım’da Borsa İstanbul Yükseliyor, Altın Fiyatları Düşüşte: Piyasalar Nereye Gidiyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 18:16

Borsa İstanbul ve döviz kurlarında bugün neler yaşandı? BIST 100 endeksindeki artıştan altın fiyatlarına kadar finans dünyasında öne çıkan gelişmeleri derledik!

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Bugün, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güçlü bir performans sergileyerek günü %1,14 artışla 9.401,12 puan seviyesinden kapattı.

Bugün, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güçlü bir performans sergileyerek günü %1,14 artışla 9.401,12 puan seviyesinden kapattı.

Son günlerde pozitif bir seyir izleyen endeks, yatırımcıların güvenini kazanmaya devam ediyor. Özellikle bankacılık ve holding sektörleri gün boyu pozitif bir performans sergiledi. Bankacılık endeksi %0,74 oranında değer kazanırken, holding endeksi %0,44 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında, gıda ve içecek sektörü günün en çok kazandıran sektörü oldu.

Sektör endeksleri arasında, gıda ve içecek sektörü günün en çok kazandıran sektörü oldu.

%0,80'lik artışla en güçlü yükselişi gösteren bu sektör, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

BIST 100'deki olumlu havaya rağmen, menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi %0,59'luk bir kayıp yaşadı ve günü ekside tamamladı.

BIST 100'deki olumlu havaya rağmen, menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi %0,59'luk bir kayıp yaşadı ve günü ekside tamamladı.

Bu düşüş, riskli yatırımların olduğu ve piyasa belirsizliklerinden etkilenen bir alanın, günü kayıpla kapatmasına neden oldu.

Dolar/TL kuru, %0,01 oranında ufak bir düşüş göstererek 34,3524 TL seviyesinde işlem gördü.

Dolar/TL kuru, %0,01 oranında ufak bir düşüş göstererek 34,3524 TL seviyesinde işlem gördü.

Dün, dolar kuru en yüksek 34,3865 TL'yi, en düşük ise 34,3009 TL'yi test etti ve 34,3387 TL'den kapanış yaptı. Bugün ise 34,3524 TL seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Euro/TL kuru, bugün hafif bir yükseliş gösterdi ve %0,02 oranında artışla 36,3249 TL seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL kuru, bugün hafif bir yükseliş gösterdi ve %0,02 oranında artışla 36,3249 TL seviyesinden işlem gördü.

Dün, euro kuru en yüksek 36,6255 TL, en düşük ise 36,2831 TL seviyelerinde hareket etti ve günü 36,3224 TL’den tamamladı.

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Euro/dolar paritesi de küresel olaylardan etkilendi.

Euro/dolar paritesi de küresel olaylardan etkilendi.

Trump’ın ABD’de başkanlık koltuğuna geri dönmesiyle euro, dolar karşısında son 13 ayın en düşük seviyelerine gerileyerek 1,0544 seviyesine indi.

Altın piyasasında ons fiyatı, %0,52 oranında bir düşüşle 2.559,69 dolara geriledi.

Altın piyasasında ons fiyatı, %0,52 oranında bir düşüşle 2.559,69 dolara geriledi.

Gram altın ise sabah saatlerinde 2.822,50 TL seviyesinden işlem görmeye başladı ve gün içinde bu seviyeye yakın kaldı.

Çeyrek altın, bugün 4.614,79 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın, bugün 4.614,79 TL seviyesinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise 18.402,69 TL seviyelerinde işlem gördü.

Petrol piyasasında da gün içinde hareketli anlar yaşandı.

Petrol piyasasında da gün içinde hareketli anlar yaşandı.

Brent petrol %1,16 oranında artışla 73,12 dolara yükseldi.

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