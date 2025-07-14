14 - 20 Temmuz 2025 Haftasının Sayı Sekansı: 888 412 1289018

“Ben sevgiyim. Ben sevilmeye layığım. Kalbim gerçek aşk için açık. 888 412 1289018 ile aşkın kutsal ışığını hayatıma çağırıyorum. Aldım, kabul ettim. Şükürle mühürledim.”

Bu sayı sekansları, hayatınızdaki aşk enerjilerini dengelemek ve güçlendirmek için güçlü araçlar sunar. Şifa dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle!

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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