onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
14 - 20 Temmuz 2025 Haftasının Sayı Sekansı: 888 412 1289018

etiket 14 - 20 Temmuz 2025 Haftasının Sayı Sekansı: 888 412 1289018

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 09:01

Bu hafta, aşk ve ilişkiler konularında derinlemesine bir enerji çalışması yapabileceğiniz özel bir sayı sekansı ile karşı karşıyasınız. İşte bu sayıların anlamları ve nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

🌟 888 - İlahi Bolluk ve Sevgiyle Yükselme

🌟 888 - İlahi Bolluk ve Sevgiyle Yükselme

  • 8 Sayısı: Aşk, bolluk ve evrensel denge ile ilgilidir.

  • 888: Kişinin kendi içindeki sevgi potansiyelini aktive eder. Çiftler arasındaki duygusal dengeyi ve kalpten iletişimi güçlendirir. Karmik bağları şifalandırır.

🔸 412 - Kutsal Aşkın Tohumu

  • 4: Sadakat ve sağlam ilişkiler, güvenin temsili.

  • 1: Yeni bir aşk döngüsünün, başlangıcın işaretidir.

  • 2: Karşılıklı uyum, ruhsal birliktelik.

  • 412: Mevcut ilişkide güven ve bağlılık enerjisini yeniden yapılandırır. Sevgide sabrı, anlayışı ve yeniden bağ kurmayı destekler.

🔸 1289018 - Ruh Eşi ve Koşulsuz Aşk Frekansı

  • 1: Ruhun saf niyeti.

  • 2 & 8: Kutsal birleşim ve dönüşüm.

  • 9: Eski kalp yaralarının tamamlanıp kapanması.

  • 0: İlahi kaynakla bir olma hali.

Bu Dizi Özellikle:

  • Ruh eşi ya da ikiz alevi çağırmak,

  • Mevcut ilişkide evrensel sevgi bilincini artırmak,

  • Bağışlama, kabullenme, içsel huzur sağlamak içindir.

❤️ Enerji Alanında Ne Yapıyor?

❤️ Enerji Alanında Ne Yapıyor?

  • Kalp çakrasını açar ve dengeye getirir.

  • Aşkın sadece romantik değil, şifalandırıcı ve ruhsal yönünü aktive eder.

  • İlişkideki iletişim blokajlarını çözer.

  • Aşkı alma–verme dengesini kurar.

  • Karmik tekrarları sonlandırma potansiyeline sahiptir.

✨ Nasıl Kullanılır? (Örnek Uygulamalar)

🪷 Niyetli Meditasyon

  • Sessiz bir ortamda oturun.

  • Gözlerinizi kapatın ve 3 derin nefes alın.

  • Kalbinizden şu niyeti yapın:

  • “Gerçek, saf, koşulsuz sevgiyi yaşamıma alıyorum. Aşk hayatım ilahi uyumla bütünleşiyor.”

  • Ardından sayıyı 21 veya 45 kez tekrarlayın: 888 412 1289018

💧 Suya Programlama

  • Bir bardak suyun üzerine bu sayı dizisini yazın.

  • Elinizi suya tutup yukarıdaki niyeti yapın ve 3 kez sayıyı okuyun.

  • Su bittikten sonra tekrar edin.

🕯️ Eşli Enerji Çalışması (Varlıkta veya Varlıkta Olmadan)

  • İlişkide olduğunuz kişinin ismini kalbinize alın.

  • Beraber fotoğrafınızın altına bu sayı dizisini yazın.

  • Üzerine bir mum yakarak 7 gün boyunca niyetle çalışabilirsiniz.

🌙 BONUS: Aşk Olumlaması ile Kullanım

“Ben sevgiyim. Ben sevilmeye layığım. Kalbim gerçek aşk için açık. 888 412 1289018 ile aşkın kutsal ışığını hayatıma çağırıyorum. Aldım, kabul ettim. Şükürle mühürledim.”

Bu sayı sekansları, hayatınızdaki aşk enerjilerini dengelemek ve güçlendirmek için güçlü araçlar sunar. Şifa dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle!

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam