13 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün bağlılıklarından kurtulabilirsin! Alıştığın düzenin dışına çıkmaya ne dersin? Dolunay ile birlikte hayatında pek çok şey netleşmiş olmalı, bu belirginliği fırsat vererek düzen değiştirebilirsin. Hayatını istediğin gibi yönetebilir, biraz da bireysel özgürlüğe odaklanabilirsin.

Hatta eğer özgürlüğe kapılırsan, kendini iyi hissetmenin yollarını da bulabilirsin. Etrafındaki insanlara verdiğin imtiyazları geri çekebilir, kendi sınırlarını belirleyebilirsin. Cesurca kendine alan açarken, bazı ayrılıklara da hazır olmalısın. Sınırlarına saygı duymayan ve seni üzen insanlardan uzaklaşmanın zamanı geldi.

Hadi biraz da iş konuşalım! Her şeyin netleşmesi ile kariyer hedeflerini de yeniden gözden geçirebilirsin. Ne istediğini bilerek rekabete girebilir, bu sayede iş yerinde yeteneklerini sergileme fırsatı yakalayabilirsin. Göster kendini! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...