13 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sezgilerin güçlenebilir. İçgüdülerinle hareket edebilir, doğruyu da yanlışı da bu sayede belirleyebilirsin. Özellikle etrafındaki insanların arkandan yaptıklarını bir anda fark edebilirsin.

Güvendiğin dağlara karlar yağabilir belki ama günün sonunda kıskançlıkları ve haseti ortaya çıkarmanın huzuruyla yüklerinden arınabilirsin. Kötü enerjiden, seni farkında bile olmadan dibe çeken güçten kurtulduğunda hayatındaki bazı kişileri de çıkartmak isteyebilirsin. Zaten bir kış temizliğinin vakti gelmişti... Uzun süredir yakınında olan kişilere ve dost olduğunu düşündüğün, ortaklık ilişkisi kurmayı planladığın yakınlarına dikkat et.

Yoğun sezgilerin ve hislerine rüyalar da eşlik edebilir. Derin anlamlı imgelerin sana yol göstermesine fırsat versen de her kuruntuya da kapılma deriz. Sonuçta etrafında sahiden güvenebildiğin özel insanlar da var, unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...