13 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün ilişkilerinde derinlik arayışı gündeminde yer alacak. Yüzeysel yakınlaşmalar, gerçekçi olmayan sözler ve hislerin olmadığı diyaloglardan kaçınabilirsin. Bunun yerine gerçekten hissettiğin iyi ya da kötü duygulara sıkı sıkıya sarılabilirsin. Bağlandığın kişilere her zamankinden çok daha güçlü hislerle yakınlaşabilirsin.

Duygularının seni ele geçirdiği bugünün tadını çıkar. Aşka ve sevgiye odaklan... Bu arada gerçekçi gelmeyen yakınlıklardan ve ilişkilerden de arınmayı unutma. Zira, kendine sevgi dolu bir alan açmaya ihtiyacın var.

Tüm bunların yanında iş hayatına ise duygularını katma. Profesyonel bir bakış açısıyla kimin ne yaptığını umursamadan başarıya odaklan. Bu sayede her zamanki gibi güçlü olacak, bir de otoriteni sağlamlaştırma fırsatı elde edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...