13 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün özgürlük ve bağımsızlığa odaklanabilirsin. Başkalarının duygularını, sorumluluklarını ya da isteklerini göz ardı ederek kendine dönebilirsin. Bu aşamada hayattan beklentilerin, arzuların ve hedeflerin her zamankinden çok daha önemli hale gelebilir.

Bireysel hedeflerinde elde edeceğin büyük başarılar ise bu sürecin ödülü olacaktır. Özellikle iş hayatında insiyatif de alarak istediğini elde etmek için her zamankinden kararlı bir duruş sergileyebilirsin. Aslında Dolunayın ardından yolunun aydınlandığı bugünü yeni hedefler belirlemek ve yeni bir iş kurmak için değerlendirmek en iyisi olacaktır.

Tüm bunların yanında özgürlük arzusuyla ilişkilerinden ve sevdiklerinden ise uzaklaşma. Hatta tam tersi, kendi aileni kurmak ve istediğin düzeni elde etmek için aşka odaklan. Yanında olmasını istediğin o kişi ile romantik anlara da haızr ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...