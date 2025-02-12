13 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün her zamankinden çok daha güvenli bir alana ihtiyaç duyabilirsin. Maddi ve manevi anlamda kişisel alanlarından çıkmak istemeyebilir, alıştığın düzene sadık kalmak konusunda ısrarcı olabilirsin. Karşına çıkan fırsatları değerlendirmek için bile esnek olmayabilirsin.

İşte bu biraz hayatını kısıtlayabilir! Zira iş fırsatlarına bile aşırı tedbirli yaklaşabilirsin. Haliyle maddi anlamda kâr sağlama ihtimalin varken, geri planda kalabilirsin. Benzer bir şekilde iş yerinde de daha az sorumluluk alabilirsin. Oysa daha görünür olarak başarı elde edebilir, düşündüğünden çok daha hızlı bir yükseliş elde edebilirsin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Kalbini kapatmış gibi bir halin var. Kabuğuna çekilerek hislerini gözlerden uzak yaşamaya çalışıyorsun, ancak senden bir bakış ya da bir tatlı tebessüm bekleyen birileri var, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...