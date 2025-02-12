13 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün etki altına kalabilirsin. Özellikle güvendiğin ve sırlarını paylaştığın kişilerin küçük yönlendirmeleri ile yönünü değiştirdiğini fark edebilirsin... Aşırı duygusal ya da aşırı soğuk olabilir, güven tazelemeye ihtiyaç duyabilirsin.

Tam da bu noktada sevdiklerini senden uzaklaştırma! Yapılan her şeyin ardında art niyet arayabilirsin, ancak bu seni ancak yanıltabilir. Belki tüm bunların yerine sınırlar belirleyerek bazı sırları kendine saklamayı tercih edebilirsin. Ya da sosyalleşmeye odaklanıp yeni insanlarla iletişim kurabilirsin.

Hadi biraz da paradan söz edelim! Zira bugün kârlı alım-satımlar yapabilirsin. Bir süredir elden çıkarmak istediğin ya da satın almak istediğin mülke dair olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Maddi anlamda karlı geçen günü ikinci yarısı duygusal anlamda da zihnini dağıtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...