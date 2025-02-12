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13 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

13 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
12.02.2025 - 19:01

Para sizi bulacak! Peki 13 Şubat Perşembe günü aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 13 Şubat Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün etki altına kalabilirsin. Özellikle güvendiğin ve sırlarını paylaştığın kişilerin küçük yönlendirmeleri ile yönünü değiştirdiğini fark edebilirsin... Aşırı duygusal ya da aşırı soğuk olabilir, güven tazelemeye ihtiyaç duyabilirsin. 

Tam da bu noktada sevdiklerini senden uzaklaştırma! Yapılan her şeyin ardında art niyet arayabilirsin, ancak bu seni ancak yanıltabilir. Belki tüm bunların yerine sınırlar belirleyerek bazı sırları kendine saklamayı tercih edebilirsin. Ya da sosyalleşmeye odaklanıp yeni insanlarla iletişim kurabilirsin.  

Hadi biraz da paradan söz edelim! Zira bugün kârlı alım-satımlar yapabilirsin. Bir süredir elden çıkarmak istediğin ya da satın almak istediğin mülke dair olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Maddi anlamda karlı geçen günü ikinci yarısı duygusal anlamda da zihnini dağıtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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