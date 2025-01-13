13 Ocak’ta Borsa Biyoteknoloji ve Gayrimenkul Sektörleri Öne Çıktı!
13 Ocak’ta Borsa Biyoteknoloji ve Gayrimenkul Sektörleri Öne Çıktı!
13 Ocak, borsa yatırımcıları için heyecan dolu bir gün oldu! Özellikle biyoteknoloji, sağlık, gayrimenkul ve cam sektörlerindeki hisseler dikkat çekici bir yükselişle öne çıktı.
Gelin, bu kazandıran hisselere birlikte bakalım!
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1. Anatolia Tani ve Biyoteknoloji (ANGEN)
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2. RTA Laboratuvarları (RTALB)
3. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (DZGYO)
4. Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret (CGCAM)
5. Hedef Holding (HEDEF)
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6. Türk İlaç ve Serum Sanayi (TRILC)
7. Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM)
8. Sun Tekstil (SUNTK)
9. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KRGYO)
10. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BEGYO)
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