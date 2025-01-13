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13 Ocak’ta Borsa Biyoteknoloji ve Gayrimenkul Sektörleri Öne Çıktı!

etiket 13 Ocak’ta Borsa Biyoteknoloji ve Gayrimenkul Sektörleri Öne Çıktı!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.01.2025 - 18:12

13 Ocak, borsa yatırımcıları için heyecan dolu bir gün oldu! Özellikle biyoteknoloji, sağlık, gayrimenkul ve cam sektörlerindeki hisseler dikkat çekici bir yükselişle öne çıktı. 

Gelin, bu kazandıran hisselere birlikte bakalım!

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1. Anatolia Tani ve Biyoteknoloji (ANGEN)

1. Anatolia Tani ve Biyoteknoloji (ANGEN)

💰 Fiyat: 14,96 TL

📈 Değişim: %10,00

Biyoteknoloji sektörünün güçlü oyuncularından biri olan Anatolia Tani, tanı kitleri ve yenilikçi sağlık çözümleriyle öne çıkıyor. Sağlık teknolojilerine olan talebin artması, hissedeki yükselişi destekliyor.

2. RTA Laboratuvarları (RTALB)

2. RTA Laboratuvarları (RTALB)

💰 Fiyat: 19,16 TL

📈 Değişim: %9,99

İlaç, biyolojik ürünler ve laboratuvar ekipmanlarında uzmanlar. Sektör büyüdükçe, RTA da peşinden gidiyor. “Bu hissede bir ışık var” diyenler haklı çıktı!

3. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (DZGYO)

3. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (DZGYO)

💰 Fiyat: 9,47 TL

📈 Değişim: %9,35

Gayrimenkul sektöründe büyük projelerle dikkat çeken Deniz GYO, yatırımcılarına güven veriyor. Son dönemde sektöre olan ilginin artması, hisse fiyatlarına olumlu yansıdı.

4. Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret (CGCAM)

4. Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret (CGCAM)

💰 Fiyat: 35,94 TL

📈 Değişim: %8,91

Cam deyip geçmeyin, Çağdaş Cam sektörde inovasyonun kitabını yazıyor. İnşaat sektöründeki hareketlilik bu hisselere de yaramış.

5. Hedef Holding (HEDEF)

5. Hedef Holding (HEDEF)

💰 Fiyat: 4,80 TL

📈 Değişim: %8,35

 İsmi gibi hedef büyüten bir şirket. Finans ve yatırımda portföy çeşitliliğiyle fark yaratıyor.

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6. Türk İlaç ve Serum Sanayi (TRILC)

6. Türk İlaç ve Serum Sanayi (TRILC)

💰 Fiyat: 18,80 TL

📈 Değişim: %7,18

Sağlık sektörü yükselirken, Türk İlaç bu fırsatı kaçırmadı. Ar-Ge çalışmalarıyla yatırımcıları mest etmeye devam ediyor.

7. Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM)

7. Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM)

💰 Fiyat: 120,70 TL

📈 Değişim: %6,91

Kanser tedavisinde kullanılan cihazlarla adını duyuran Oncosem, sağlık sektöründeki talep artışıyla birlikte büyümeye devam ediyor.

8. Sun Tekstil (SUNTK)

8. Sun Tekstil (SUNTK)

💰 Fiyat: 38,70 TL

📈 Değişim: %5,74

Tekstil denince akla gelen markalardan biri! Sürdürülebilir üretim modeli ve güçlü ihracat performansıyla yatırımcıların radarında.

9. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KRGYO)

9. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KRGYO)

💰 Fiyat: 8,46 TL

📈 Değişim: %5,62

Gayrimenkul projeleriyle sektörde güven veren bir isim. Büyük projelere yatırım yapmak isteyenlerin favorilerinden biri.

10. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BEGYO)

10. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BEGYO)

💰 Fiyat: 7,71 TL

📈 Değişim: %4,47

 “Ege’de yatırımlar artarken biz de büyüyoruz!” diyorlar. Bölgedeki projeler hisse fiyatlarını destekliyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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