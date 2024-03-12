13 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün karşı cinsin ilgisini çekebilirsin! Dikkat çekici ve etkileyici bir halin var. İnsanlar gözlerini üzerinden alamayacak. Adeta, Merkür'ün enerjisi üzerinde. Etrafında sürekli söylediklerini hayranlıkla dinleyecek kişiler yer alabilir. İletişim yeteneklerin ve duygusal zekanın da ön plana çıktığı bugün, kimi istersen ikna edebilirsin. Üstelik konu fark etmez!

Çekim gücün öylesine yüksek ki ticari anlaşmalar, finansal düzenlemeler ve ikna etmen gereken partnerinle konuşmak için en doğru gün. Sahi bugün, beklediğin kredi de onaylanabilir. Toplu bir paranın eline ulaşacağına işaret eden gökyüzü, bu geliri dikkatli harcaman konusunda da seni uyarıyor. Kendini harcamaya kaptırmadan önce bütçe planı ve ihtiyaç listesi yapsan iyi olu. Aksi takdirde geri öderken zorlanacağın bir borçla baş başa kalabilirsin. Bu yüzden alacağın karar ve yapacağın yatırım bir hayli önemli. Gelecek yıllara dair finansal düzenin bugün kurulabilir. Fırsatları kaçırma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...