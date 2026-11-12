13 Kasım Cuma Dünya Sona Mı Erecek? 1960'tan Kalma "Kıyamet Formülü" Yeniden Gündemde

Makalenin yazarları Illinois Üniversitesi'nden fizikçi Heinz von Foerster ile iki meslektaşı Patricia M. Mora ve Lawrence W. Amiot'tu. Ekip, yaklaşık 2 bin yıla yayılan 24 ayrı nüfus tahminini inceledi ve insan sayısındaki artışın hızlanarak sürdüğünü varsayan bir model kurdu.

Modele göre nüfus eğrisi 2026,87 ± 5,50 yılında sonsuza yaklaşıyordu. Bu noktanın 13 Kasım 2026'ya denk gelmesi dikkat çekti, çünkü tarih Foerster'ın doğum günüyle (13 Kasım 1911) aynıydı. Yazarlar kalabalıklaşan dünyayı şu cümleyle uyarıyordu: 'Büyük torunlarımız açlıktan ölmeyecek. Onlar ezilerek ölecek.'