13 Kasım Cuma Dünya Sona Mı Erecek? 1960'tan Kalma "Kıyamet Formülü" Yeniden Gündemde
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13 Kasım Cuma günü dünyanın sonunun geleceğini öne süren paylaşımlar sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. İddianın dayanağı, 1960'ta Science dergisinde yayımlanan ve başlığında tarihi açıkça yazan bir makale: 'Kıyamet: 13 Kasım Cuma, M.S. 2026'. Bilim insanlarına göre ortada bir kehanet yok, kısa sürede gerçekle bağını koparan matematiksel bir egzersiz var.
Kaynak: IBTimes UK, BroBible
Her şey 4 Kasım 1960'ta Science dergisinde yayımlanan tek bir makaleyle başladı.
Formülün temelinde, nüfusun işbirliği ve teknoloji sayesinde sürekli hızlanacağı fikri yatıyordu.
Ancak 1993 dolaylarında gerçek nüfus formülün gerisinde kalmaya başladı.
Üstelik MacEachern'a göre Foerster makaleyi bir sihirbaz numarası gibi kurgulamış olabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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