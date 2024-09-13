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13 Eylül Güncel Piyasa Verileri: Altında Yeni Rekor, Döviz ve Borsa Dengeli Seyrediyor

etiket 13 Eylül Güncel Piyasa Verileri: Altında Yeni Rekor, Döviz ve Borsa Dengeli Seyrediyor

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 18:31

Piyasalar bugün de hareketli! Altın fiyatları tarih yazarken, dövizde ve borsada dengeli bir tablo karşımıza çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve ABD enflasyon verileri sonrası gözler Fed’in olası kararlarına çevrildi.

İşte altın, döviz ve BIST 100’de son durum ve detaylar!

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Altının ons fiyatı, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2.576,34 dolar seviyesine çıktı.

Altının ons fiyatı, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2.576,34 dolar seviyesine çıktı.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi ve ABD enflasyon verilerinin ardından Fed'in de faiz indirimi beklentisinin devam etmesi, altına olan talebi artırmış durumda. Bu durum, altının ons fiyatında %0,72'lik bir artışa neden oldu.

Gram altın, yurt içinde de yukarı yönlü ivmesini sürdürerek 2.800 lira seviyesini aştı ve tarihi zirvesini yeniledi.

Gram altın, yurt içinde de yukarı yönlü ivmesini sürdürerek 2.800 lira seviyesini aştı ve tarihi zirvesini yeniledi.

Çeyrek altın ise 4.596 liradan, Cumhuriyet altını 18.330 liradan işlem görüyor.

Döviz cephesinde daha sınırlı hareketlilik gözlemleniyor.

Döviz cephesinde daha sınırlı hareketlilik gözlemleniyor.

Dolar/TL kuru 33,93 seviyesinde yatay bir seyir izlerken, Euro/TL 37,66 seviyesine yükseldi ve %0,21 artış kaydetti. Euro/Dolar paritesi ise 1,1091 seviyesinde %0,15'lik bir artışla işlem görmekte.

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi 9.637,28 puana çıkarak %1,22'lik bir yükseliş kaydetti.

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi 9.637,28 puana çıkarak %1,22'lik bir yükseliş kaydetti.

BIST 30 endeksi ise 10.659,48 puanla günü kapatarak %1,61'lik bir yükseliş gösterdi.

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