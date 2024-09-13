13 Eylül Güncel Piyasa Verileri: Altında Yeni Rekor, Döviz ve Borsa Dengeli Seyrediyor
13 Eylül Güncel Piyasa Verileri: Altında Yeni Rekor, Döviz ve Borsa Dengeli Seyrediyor
Piyasalar bugün de hareketli! Altın fiyatları tarih yazarken, dövizde ve borsada dengeli bir tablo karşımıza çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve ABD enflasyon verileri sonrası gözler Fed’in olası kararlarına çevrildi.
İşte altın, döviz ve BIST 100’de son durum ve detaylar!
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Altının ons fiyatı, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2.576,34 dolar seviyesine çıktı.
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