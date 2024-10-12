13 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün bilinçaltın sana birtakım oyunlar oynayabilir! Zihnin karışabilir, içsel korkuların ön plana çıkabilir... Elbette tüm bunların bir sebebi var: Plüton'un ileri hareketi! Ruhsal anlamda seni daha derinlere dalmaya teşvik eden Plüton, bir süredir yüzleşmek istemediğin gerçekleri karşına çıkarabilir. Özgür ruhun ile aidiyet duygun arasında bir seçim yapma zamanı!

İşte tam da bu noktada, Merkür'ün Akrep burcundaki konumu karar verme sürecini etkileyecek. Korkularınla yüzleştiğinde, büyük oynamaya hazır olabilirsin. Gizli yaşanan düşünceler ve bilinçaltın, rüyalar ile sana mesaj verebilir. Günün sonunda tüm bu durumlar doğrultusunda bir karar vermen gerekebilir. Acaba sen, hangi yöne gideceksin?

Pek çok sorumluluğu geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurma şansın var. Yalnızca, bunun için aldığın riskler ve vazgeçtiklerini dikkatle düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...