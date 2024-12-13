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13 Aralık Cuma Günü Haftayı Nasıl Kapatıyoruz? BIST 100, Döviz ve Altında Hareketli Saatler!

etiket 13 Aralık Cuma Günü Haftayı Nasıl Kapatıyoruz? BIST 100, Döviz ve Altında Hareketli Saatler!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 18:14

Cuma gününün enerjisi, finans dünyasında da hissediliyor! Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul, döviz ve altın piyasalarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Yatırımcılar, bir haftanın yorgunluğunu çıkarırken piyasaların nasıl kapanacağına odaklanmış durumda. 

İşte 13 Aralık Cuma gününe dair tüm detaylar:

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Borsa İstanbul haftayı nasıl kapatıyor?

Borsa İstanbul haftayı nasıl kapatıyor?

BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe 10.028,15 puandan başladı. Dün yatay bir seyir izleyen endeks, günü 10.058,63 puandan tamamlamıştı.

Bugün bankacılık ve holding sektörlerindeki düşüşler dikkat çekerken, bilişim sektörü haftanın yıldızı olmaya devam ediyor.

Bugün bankacılık ve holding sektörlerindeki düşüşler dikkat çekerken, bilişim sektörü haftanın yıldızı olmaya devam ediyor.

Bankacılık endeksi %0,88 değer kaybı ile haftanın en zayıf performansını sergileyen sektör oldu.

Holding endeksi ise %0,30’luk bir düşüşle bankacılık sektörünü takip etti.

Holding endeksi ise %0,30’luk bir düşüşle bankacılık sektörünü takip etti.

Öte yandan, bilişim sektörü %0,48 artışla haftanın son gününde yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor.

Döviz piyasası haftanın son gününde hareketliliğini koruyor.

Döviz piyasası haftanın son gününde hareketliliğini koruyor.

Dolar/TL kuru, haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Sabah saatlerinde 34,9430 seviyesinden işlem gören dolar, dün 34,8930 ile kapanış yapmıştı.

Benzer şekilde, Euro/TL de %0,53 artışla 36,7891 seviyesine ulaştı.

Benzer şekilde, Euro/TL de %0,53 artışla 36,7891 seviyesine ulaştı.

Euro/Dolar paritesi ise %0,46 artışla 1,0516 seviyesinde seyrediyor.

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Haftanın son günü altın yatırımcıları için de önemli.

Haftanın son günü altın yatırımcıları için de önemli.

Piyasada dalgalanmalar sürerken gram altın güne 3.006 TL seviyesinden başladı. Gün içinde 3.005 TL ile en düşük, 3.026 TL ile en yüksek seviyeler görüldü.

Kapalıçarşı’da gram altın 3.024 TL’den alınırken, 3.067 TL’den satılıyor.

Kapalıçarşı’da gram altın 3.024 TL’den alınırken, 3.067 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın ise 4.832,43 TL’den alınırken, 4.938,95 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 19.695,37 TL seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı, haftayı hafif bir yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Brent petrol fiyatı, haftayı hafif bir yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

%0,45 artışla 73,74 dolar seviyesine yükselen petrol fiyatları, küresel enerji piyasalarındaki hareketlilikle şekilleniyor.

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Ecem Bekar
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