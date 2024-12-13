13 Aralık Cuma Günü Haftayı Nasıl Kapatıyoruz? BIST 100, Döviz ve Altında Hareketli Saatler!

Cuma gününün enerjisi, finans dünyasında da hissediliyor! Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul, döviz ve altın piyasalarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Yatırımcılar, bir haftanın yorgunluğunu çıkarırken piyasaların nasıl kapanacağına odaklanmış durumda.

İşte 13 Aralık Cuma gününe dair tüm detaylar: