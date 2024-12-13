13 Aralık Cuma Günü Haftayı Nasıl Kapatıyoruz? BIST 100, Döviz ve Altında Hareketli Saatler!
13 Aralık Cuma Günü Haftayı Nasıl Kapatıyoruz? BIST 100, Döviz ve Altında Hareketli Saatler!
Cuma gününün enerjisi, finans dünyasında da hissediliyor! Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul, döviz ve altın piyasalarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Yatırımcılar, bir haftanın yorgunluğunu çıkarırken piyasaların nasıl kapanacağına odaklanmış durumda.
İşte 13 Aralık Cuma gününe dair tüm detaylar:
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Borsa İstanbul haftayı nasıl kapatıyor?
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Bugün bankacılık ve holding sektörlerindeki düşüşler dikkat çekerken, bilişim sektörü haftanın yıldızı olmaya devam ediyor.
Holding endeksi ise %0,30’luk bir düşüşle bankacılık sektörünü takip etti.
Döviz piyasası haftanın son gününde hareketliliğini koruyor.
Benzer şekilde, Euro/TL de %0,53 artışla 36,7891 seviyesine ulaştı.
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Haftanın son günü altın yatırımcıları için de önemli.
Kapalıçarşı’da gram altın 3.024 TL’den alınırken, 3.067 TL’den satılıyor.
Brent petrol fiyatı, haftayı hafif bir yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.
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