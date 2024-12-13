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13 Aralık Cuma Borsa İstanbul’da Zirveye Çıkan Hisseler! Gayrimenkul ve Enerji Yatırımcıları Sevindi

etiket 13 Aralık Cuma Borsa İstanbul’da Zirveye Çıkan Hisseler! Gayrimenkul ve Enerji Yatırımcıları Sevindi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 18:14

Borsa İstanbul, 13 Aralık Cuma günü yatırımcılar için hareketli bir kapanışa sahne oldu. Gayrimenkul ve enerji sektörleri başı çekerken, yükselişleriyle dikkat çeken hisseler şunlar oldu:

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1. Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL)

1. Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL)

78,60 TL seviyesine çıkan hisse, yüzde 10' luk artışıyla günü zirvede tamamladı.

2. DCT Trading Foreign Trade İn (DCTTR)

2. DCT Trading Foreign Trade İn (DCTTR)

Bugün yüzde 9,95 gibi etkileyici bir yükselişle 30,72 TL seviyesine ulaştı. Yatırımcıların radarına girmeyi başaran hisseler arasında lider konumda.

3. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL)

3. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL)

Yüzde 9,92 artışla 6,87 TL seviyesine yükselen Dardanel hissesi, gıda sektöründeki güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

4. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR)

4. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR)

Bugün yüzde 9,85’lik yükselişle 2,23 TL’ye ulaşarak yatırımcıları sevindirdi.

5. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

5. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

Sağlık sektöründen bir yıldız olan Oncosem, yüzde 8,36’lık yükselişle 103,70 TL’ye ulaştı.

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6. Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME)

6. Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME)

Tekstil sektörünün güçlü oyuncularından biri olan Sönmez, yüzde 8,24 yükselişle 95,90 TL seviyesine geldi.

7. QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK)

7. QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK)

Yüzde 8,23 artışla 56,55 TL’ye ulaşarak finans sektöründe dikkat çeken bir performans sergiledi.

8. Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT)

8. Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT)

Tatlı bir yükselişle yüzde 8,13 artış yakalayan Kent Gıda, 1.130,00 TL’ye ulaştı.

9. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)

9. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)

Gayrimenkul sektörü bugün de kazandırdı! Peker, yüzde 7,79 yükselişle 1,66 TL’ye yükseldi.

10. Lydia Yeşil Enerji Kaynaklar (LYDYE)

10. Lydia Yeşil Enerji Kaynaklar (LYDYE)

Enerji sektöründe dikkat çeken bir performans sergileyerek 11.892,50 TL seviyesine ulaşan Lydia, yüzde 7,14’lük yükselişiyle yatırımcılarını memnun etti.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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