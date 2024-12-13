13 Aralık Cuma Borsa İstanbul’da Zirveye Çıkan Hisseler! Gayrimenkul ve Enerji Yatırımcıları Sevindi
13 Aralık Cuma Borsa İstanbul’da Zirveye Çıkan Hisseler! Gayrimenkul ve Enerji Yatırımcıları Sevindi
Borsa İstanbul, 13 Aralık Cuma günü yatırımcılar için hareketli bir kapanışa sahne oldu. Gayrimenkul ve enerji sektörleri başı çekerken, yükselişleriyle dikkat çeken hisseler şunlar oldu:
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1. Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL)
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2. DCT Trading Foreign Trade İn (DCTTR)
3. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL)
4. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR)
5. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)
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6. Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME)
7. QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK)
8. Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT)
9. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)
10. Lydia Yeşil Enerji Kaynaklar (LYDYE)
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