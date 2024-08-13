13 Ağustos 2024 Piyasa Gelişmeleri: BIST 100’de Sert Düşüş, Dolar ve Euro’da Karışık Seyir
13 Ağustos 2024 Piyasa Gelişmeleri: BIST 100’de Sert Düşüş, Dolar ve Euro’da Karışık Seyir
13 Ağustos 2024 itibarıyla finans piyasalarında neler oluyor? BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününde sert bir düşüş yaşarken, döviz kurları ve altın fiyatlarında nasıl değişimler yaşandı? Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında son durum ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %0,71 oranında değer kazanarak 9.898,79 puan seviyesine düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın