13 Ağustos 2024 Piyasa Gelişmeleri: BIST 100’de Sert Düşüş, Dolar ve Euro’da Karışık Seyir

13 Ağustos 2024 itibarıyla finans piyasalarında neler oluyor? BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününde sert bir düşüş yaşarken, döviz kurları ve altın fiyatlarında nasıl değişimler yaşandı? Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında son durum ne?