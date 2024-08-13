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13 Ağustos 2024 Piyasa Gelişmeleri: BIST 100’de Sert Düşüş, Dolar ve Euro’da Karışık Seyir

etiket 13 Ağustos 2024 Piyasa Gelişmeleri: BIST 100’de Sert Düşüş, Dolar ve Euro’da Karışık Seyir

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 18:30

13 Ağustos 2024 itibarıyla finans piyasalarında neler oluyor? BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününde sert bir düşüş yaşarken, döviz kurları ve altın fiyatlarında nasıl değişimler yaşandı? Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında son durum ne?

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %0,71 oranında değer kazanarak 9.898,79 puan seviyesine düştü.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %0,71 oranında değer kazanarak 9.898,79 puan seviyesine düştü.

Büyük ölçekli şirketlerin takip edildiği BIST 30 endeksi de %0,81 yükselişle 10.797,21 puan seviyesine geriledi.

Döviz kurları bugün karmaşık bir görünüm sergiliyor.

Döviz kurları bugün karmaşık bir görünüm sergiliyor.

Dolar/TL kuru %0,09 oranında düşerek 33,5460 seviyesine gerilerken, Euro/TL %0,26 oranında artışla 36,7978 seviyesine ulaştı. Euro/Dolar paritesi ise %0,26’lık artışla 1,0959 seviyesinde işlem görüyor.

Altın piyasasında yatay bir seyir hakim.

Altın piyasasında yatay bir seyir hakim.

Ons altın fiyatı %0,01'lik ufak bir düşüşle 2.472,02 dolar seviyesine geriledi. Çeyrek altın ise 4.355 TL seviyesinden işlem görüyor, gram altın ise 2.664 TL'den alıcı buluyor.

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