13-19 Mayıs Haftanın Yantrasi Hint Yantra Koleksiyonumuzdan Surya
13-19 Mayıs Haftanın Yantrasi Hint Yantra Koleksiyonumuzdan Surya
Surya Yantra, güçlenmeniz, ilerlemeniz ve ruhsal gelişiminiz için kozmik enerjileri kullanmanın anahtarıdır. Ateş ve toprak elementine sahip burçlar kullanabilir. Surya Yantra Güneş gezegeni güçlendirir.
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Hint mitolojisinde Güneş Surya'nın gücü, hem ruhsal hem de dünyevi karanlığı dağıtmak, hastalıkları iyileştirmek, dünyayı ısıtmak ve aydınlatmak olarak tasavvur edilir.
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