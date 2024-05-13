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13-19 Mayıs Haftanın Yantrasi Hint Yantra Koleksiyonumuzdan Surya

etiket 13-19 Mayıs Haftanın Yantrasi Hint Yantra Koleksiyonumuzdan Surya

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 07:31

Surya Yantra, güçlenmeniz, ilerlemeniz ve ruhsal gelişiminiz için kozmik enerjileri kullanmanın anahtarıdır. Ateş ve toprak elementine sahip burçlar kullanabilir.  Surya Yantra Güneş gezegeni güçlendirir.

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Hint mitolojisinde Güneş Surya'nın gücü, hem ruhsal hem de dünyevi karanlığı dağıtmak, hastalıkları iyileştirmek, dünyayı ısıtmak ve aydınlatmak olarak tasavvur edilir.

Hint mitolojisinde Güneş Surya'nın gücü, hem ruhsal hem de dünyevi karanlığı dağıtmak, hastalıkları iyileştirmek, dünyayı ısıtmak ve aydınlatmak olarak tasavvur edilir.

Surya, Manu (insan ırkının atası), Yama (ölümün efendisi), Asvinler (ikiz göksel atlılar), Karna (Mahabharata'nın büyük savaşçısı) ve Sugriva'nın (maymunların kralı) babasıdır. Güneş gücü ve otoriteyi temsil eder.  Doğum haritasında Güneş gücünü gösteremediği bir burçta ise ya da zararlı gezegenlerden açılar alıyorsa kişinin iş hayatında beklenmedik değişiklikler kısıtlamalar, uzaklaştırma veya rakipler veya hastalıklar vb. nedeniyle mutluluktan mahrum olmasına sebebiyet verir. Surya Yantra ile bu tür zorlukların üstesinden gelinir ve Surya Yantra'nın aracılığıyla hastalıktan sağlıklı bir şekilde iyileşme sağlanır. Surya Yantra gönül rahatlığını artırır, amirlerden, çalışma arkadaşlarından ve hükümetten kullanan kişiye faydalar ve saygınlık gelir. Bir kişinin doğum haritasında Güneş Malefik olduğunda veya onun ismine dayalı Rashi'ye göre gezegen malefik etkileri gösterdiğinde Surya Yantra çok faydalıdır. Surya Yantra,  ateş ve toprak elementine sahip burçlar tarafından kişiye özel gezegen saatlerine göre hazırlandıktan sonra herhangi bir pazar günü ev ya da ofisinizin Güney yönüne yerleştirilerek kullanılabilir yine kişiye özel altın gümüş ve altın olarak gezegen saatleri hesaplarına göre hazırlanarak üzerinde takı olarak kullanılabilir. 

Surya Yantra, kişinin doğum haritasının gücünü artırır ve zararlı güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Aynı zamanda kişinin bilgi ve bilgeliğini artırmaya yardımcı olur. İş, liderlik ve karar verme becerilerini geliştirir.

Güneş Gezegeni gezegenlerin kralıdır. Mesleğinizin zirvesinde olmayı arzuluyorsanız bir Surya Yantra'ya sahip olmanız gerekir.

NOT: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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