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12 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 19:01

Plüton, gizli planlarınızı hayata geçirmenizin zamanı geldiğine işaret ediyor! Peki, 12 Temmuz Cuma gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Temmuz Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ile Plüton arasındaki karşıt açı, toplumsal statünde önemli değişikliklerin habercisi olabilir. Kariyer hedeflerini ve toplumsal konumunu yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Bu dönemde bir süredir gizli tuttuğun girişimler, iş fikirleri ve yatırımlar gündeme gelebilir. Sanıyoruz ki tam da istediğin gibi hedeflerin gerçekleşecek ve ardından düşman çatlatacak detaylar birer birer ortaya çıkacak.  

Her şey yoluna giriyor! Sen de bu dönemde, manipülasyon ve kontrol oyunlarından kaçınmalı, dürüst ve açık olmalısın. Kendi kariyer yolunu çizerek toplumsal konumunu belirlemek üzeresin. Bu sayede kariyerinde köklü değişiklikler ve yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. 

Gelelim aşk hayatına! Plüton ilişkilerinde de kontrolü sana bırakıyor. Sıcak ve sevgi dolu bir ilişki seni bekliyor. Kendini huzurlu ve keyifli hissettiğin kişiyle olacak, bu aşk sayesinde adeta güçleneceksin. Zira bu kişi, iş hayatındaki yükselişine de etki edecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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