12 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün başkalarının duygularını anlamaya çalışmalısın! Zira, Ay Düğümü geçişleriyle biraz eleştirel bir bakış açısına ve detaycı bir karaktere bürünebilirsin. Fakat bu durum seni hedefinden uzaklaştırabilir. Yani zor da olsa gökyüzünün etkilerinden arınmaya çalışmalısın.

Tam da bu noktada hislerinle hareket etmek en iyisi olacaktır. Belki biraz sessizliğin de yararı olabilir. İçine kapanarak, kendi sesine odaklanarak ve biraz da uzaklaşarak iyileşebilirsin. Hatta haftanın son gününde alıp başını gitmek de isteyebilirsin. Yalnız başına çıkacağın bu yolculuk pek çok konuda bir arınma sürecinin başlangıcı olabilir.

Kendini yeniden özgür hissedebilirsin! Yeni bir yol çizmek, hayattan ne istediğini bulmak ve huzura kavuşmak üzeresin. Yeter ki duygularına odaklan, hislerine güvenerek hareket et. Bir de sıcak ve sevgi dolu kal. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...