12 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün az çabayla olağanüstü şeyler elde etmek istiyor olabilir misin? Doğru zamanda doğru yerde olursan bu mümkün. Mars Jüpiter Üçgeni ile şansın açık. Tek yapman gereken iyi bir strateji belirlemek ve tam zamanında orada olmak. Sonrası mı? Orası kolay bırak şans seni bulsun. Bugün özellikle mülakat, görüşme ve anlaşma süreçlerinde fark edilmeni sağlayacak bir enerji saçıyorsun.

Odaya girdiğin andan itibaren belli ki bu işi kapacak kişi sen olacaksın. Gelelim aşk hayatına! Günün ikinci yarısında kendini duygusal anlamda biraz yıpranmış hissedebilirsin. Kendine ve ilişkine zaman tanımalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...