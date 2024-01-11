12 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün iyi niyet ve sağduyu ile ders verdiğin bir gün olabilir. Sana yapılan haksızlıklara karşı duruşun, inancın ve umudunla küllerinden doğabilirsin. Sanki gizli bir el veya güç seni destekliyor gibi hissedebilirsin. Elbette bu hissin ortaya çıkmasında Mars ile Jüpiter'in arasındaki açının etkisi olabilir. Fakat esas etmen senin inançların! İnandığın her şeyi başarabileceğinin farkına varacaksın.

Benzersiz kişiliğin ve fark yaratmak isteyen yanların ortaya çıkacak. Bugün ve hafta sonu boyunca sergilediğin duruşla kendi hayatınla birlikte ailenin yaşantısında da istediğin değişime neden olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...