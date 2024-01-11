12 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün senin kelimen cesaret! Emin adımlarla hedefine yürüyen cesur ve azimli bir havan var. Bu duruş sana ne kadar da çok yakışıyor. Bugün hırsını ve istediklerin gerçekleştirmek için neler yapabileceğini herkes görecek. Özellikle iş yaşamında herkes gerçek seni tanıyacak ve azmine hayran kalacak.

Söylemek istediklerini bir solukta söylediğin açık yürekliliğin de gözlerden kaçmayacak. Retrolar, tutulmalar, Satürn derken pek çok soruna karşı göz yumduğun zorlu anlar geride kalıyor. Mars Jüpiter Üçgeni gerçek senin ortaya çıkması için önemli bir kırılma noktası oluyor. Senin için yeni yıl şimdi başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...