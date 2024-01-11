12 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün atak yapma sırası sende. Kendini son derece zinde, çevik ve hareketli hissediyor olmalısın. Mars Jüpiter açılanması ile rekabet duygunun geliştiği, harekete geçtiğin bir gün seni bekliyor. Rakiplerine fark atmaya, hırsla başarıya ulaşmaya hazırsın. İçindeki savaşçı ruh ortaya çıkıyor.

Hayatında düzene ihtiyaç duyduğun her konuya birer birer müdahale edebilirsin. Önünde gücünü ve hırsını baskılayabilecek hiçbir engel görünmüyor. Üstelik aile büyüklerinden, kardeşlerinden ve partnerinden de destek aldığın bir gelişim sürecine giriyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...