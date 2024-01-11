12 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün dürüstlükten asla caymayacaksın. İlişkilerinde kartlarını açık oynayacak tüm gerçekleri ortaya çıkaracaksın. Duyanlar duymayanlara söylesin, bir Balık ilişkilerinde otoriteyi ve düzeni sağlıyor, işleri yoluna sokuyor! Mars Jüpiter Üçgeni sizin için önemli bir kırılma noktası oluyor.

Sessiz duruşunuzun altındaki gizli kalmış yetenekleri görünür kılmak üzeresiniz. Herkesin, uzun zamandır işleri yöneten kişinin ve gerçek otoritenin siz olduğunuzu hatırlamasının zamanı geldi! Bugünden sonra uzun bir süre koltuğunuzda rahat edeceğiniz ise aşikar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...