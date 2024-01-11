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12 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 19:01

Gerçek bir Aslan ile rekabet etmek hiç kolay değildir! Mars Jüpiter Üçgeninde bunu herkes öğrenecek! Peki, 12 Ocak Cuma gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Ocak Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları;

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları;

Sevgili Aslan, bugün içinde bitmek bilmeyen bir rekabet arzusu var! Üstelik planını çoktan yapmışsın ve bu işi alacaksın. Günün kazananı olacağına eminiz! Mars ile Jüpiter arasındaki açılanmanın etkisiyle kariyerinde önüne çıkmasını beklediğin fırsatlar için daha fazla vaktin olmadığın karar verebilirsin. İstediğini almak konusunda bir hayli arzulu ve kararlısın. Başarılı olacağın ise aşikar. 

Avına kilitlenmiş bir Aslan'dan daha tehlikeli ne olabilir ki? Maaş zammı, pozisyon değişikliği, liderlik koltuğu için yarışa girmekten çekinmediğin bugünün sonunda elde ettiğin başarı hoşuna gidecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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