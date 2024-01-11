12 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün içinde bitmek bilmeyen bir rekabet arzusu var! Üstelik planını çoktan yapmışsın ve bu işi alacaksın. Günün kazananı olacağına eminiz! Mars ile Jüpiter arasındaki açılanmanın etkisiyle kariyerinde önüne çıkmasını beklediğin fırsatlar için daha fazla vaktin olmadığın karar verebilirsin. İstediğini almak konusunda bir hayli arzulu ve kararlısın. Başarılı olacağın ise aşikar.

Avına kilitlenmiş bir Aslan'dan daha tehlikeli ne olabilir ki? Maaş zammı, pozisyon değişikliği, liderlik koltuğu için yarışa girmekten çekinmediğin bugünün sonunda elde ettiğin başarı hoşuna gidecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...