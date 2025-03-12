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12 Mart Marka Aktüeli! Stanley, Salomon, Xiaomi: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 12 Mart Marka Aktüeli! Stanley, Salomon, Xiaomi: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 15:26

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Karaca, Tefal, Salomon, Lenovo, Xiaomi, Stanley gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

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Bu içerik 12.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Alesis Nitro Max Kit - Elektronik Davul Seti

Alesis Nitro Max Kit - Elektronik Davul Seti

Bluetooth ve yerleşik sektör lideri BFD davul sesleri içeren devrim niteliğinde davul modülü ile birinci sınıf 8 parçalı elektronik bateri davul kiti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Alesis Nitro Max Kit - Elektronik Davul Seti

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Karaca Çaysever Robotea Pro 4 in 1 Konuşan Otomatik Çay Makinesi

Karaca Çaysever Robotea Pro 4 in 1 Konuşan Otomatik Çay Makinesi

Çay demleme ve filtre kahve demleme fonksiyonu bulunan makine, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Karaca Çaysever Robotea Pro 4 in 1 Konuşan Otomatik Çay Makinesi

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Tefal Titanyum Ingenio Unlimited On 12 Parça Tencere Seti

Tefal Titanyum Ingenio Unlimited On 12 Parça Tencere Seti

12 parçadan oluşan set, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Tefal Titanyum Ingenio Unlimited On 12 Parça Tencere Seti

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Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 i5-13420H 16 GB 512 GB SSD UHD Graphics 14' WUXGA İkisi Bir Arada Notebook

Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 i5-13420H 16 GB 512 GB SSD UHD Graphics 14' WUXGA İkisi Bir Arada Notebook

13. Nesil Intel Core i5-13420H işlemcili notebook, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Lenovo IdeaPad 5 İkisi Bir Arada Notebook

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Sage SES880 BSS The Barista Touch Espresso Makinesi

Sage SES880 BSS The Barista Touch Espresso Makinesi

3 kolay adımda kaliteli bir kahve deneyimi yaşayacağınız espresso makinesi, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Sage SES880 BSS The Barista Touch Espresso Makinesi

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Tefal FV9844E0 Ultimate Pure 3200 Watt Buharlı Ütü

Tefal FV9844E0 Ultimate Pure 3200 Watt Buharlı Ütü

Su deposu kapasitesi 350ml olan buharlı ütü, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Tefal FV9844E0 Ultimate Pure 3200 Watt Buharlı Ütü

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Samsung HW-B650D/TK Soundbar

Samsung HW-B650D/TK Soundbar

Belirli sesli içeriklerdeki sesi içeriğe ve ses düzeyine göre otomatik olarak optimize ederek net ve ayrıntılı sesler sunan soundbar, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Samsung HW-B650D/TK Soundbar

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Salomon Elixir Mid GTX Erkek Outdoor Ayakkabı

Salomon Elixir Mid GTX Erkek Outdoor Ayakkabı

40-45 arası numarası bulunan Salomon ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Salomon Elixir Mid GTX Erkek Outdoor Ayakkabı

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Xiaomi C200 Akıllı İç Güvenlik Kamerası

Xiaomi C200 Akıllı İç Güvenlik Kamerası

1080p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile size çok yönlü net görüntü kayıt deneyimi sunan kamera, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Xiaomi C200 Akıllı İç Güvenlik Kamerası

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Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde, içeceklerinizi 7 saate kadar soğuk, 5 saate kadar sıcak ve 30 saate kadar buz gibi soğuk tutan Stanley termos bardak, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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