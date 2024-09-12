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12 Eylül' de Borsada Fırtına Estiren 10 Hisse: Bugün Yatırımcılara En Çok Kazandıranlar

etiket 12 Eylül' de Borsada Fırtına Estiren 10 Hisse: Bugün Yatırımcılara En Çok Kazandıranlar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 18:47

12 Eylül tarihinde Borsa İstanbul'da dikkat çeken bazı hisseler, yatırımcıların ilgisini çekecek güçlü artışlar yaşadı. Gayrimenkulden enerjiye, otomotivden gıda sektörüne kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketler, borsada yükseliş trendini sürdürdü. İşte 12 Eylül' de en çok değer kazanan hisseleri ve performansları:

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1. Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO)

1. Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO)

Trend GYO hissesi, %10,00 artışla 10,78 TL’ye ulaştı. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yatırımcıların radarında yer alarak bugün de borsada dikkat çekti.

2. Akenerji Elektrik Üretim (AKENR)

2. Akenerji Elektrik Üretim (AKENR)

Akenerji hissesi, %10,00 değer kazanarak 12,87 TL’ye yükseldi. Enerji sektöründe faaliyet gösteren Akenerji, güçlü performansı ile yatırımcılara kazanç sağlamaya devam etti.

3. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (BALAT)

3. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (BALAT)

BALAT hissesi, %10,00 artışla 40,70 TL’ye çıktı. Balata ve fren sistemleri üreticisi BALAT, otomotiv sektöründeki talebi karşılamaya yönelik başarılı adımlarıyla dikkat çekti.

4. Gentas Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)

4. Gentas Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)

Gentas hissesi, %9,97 artışla 8,16 TL’ye ulaştı. Dekoratif yüzeyler ve laminat üreticisi Gents, sektördeki yenilikçi ürünleriyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

5. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

5. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

Hafta başından beri artışını sürdüren Etiler Gıda hissesi, bugün de %9,95 artışla 32,26 TL'ye yükseldi.

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6. Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri (CONSE)

6. Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri (CONSE)

CONSE hissesi, %9,93 artarak 2,99 TL'ye ulaştı. Şirket, enerji hizmetleri sektöründe faaliyet göstermektedir.

7. Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret (EGEPO)

7. Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret (EGEPO)

EGEPO hissesi, %8,03 artışla 19,23 TL’ye çıktı. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren NASMED, sağlık hizmetlerine olan talebin artmasıyla yükseliş trendini koruyor.

8. Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret (KARSN)

8. Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret (KARSN)

Karsan hissesi, %7,88 artarak 17,94 TL’ye yükseldi. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Karsan, elektrikli araç üretimindeki başarısıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

9. Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM)

9. Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM)

CEOEM hissesi, %6,87 artışla 49,14 TL’ye çıktı. Medya sektöründe etkinlik organizasyonlarıyla öne çıkıyor.

10. Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO)

10. Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO)

BRKO hissesi, %6,64 artışla 9,00 TL’ye ulaştı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Birko Mensucat, bugünün en çok değer kazanan hisseleri arasında yer aldı.

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