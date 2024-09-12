12 Eylül' de Borsada Fırtına Estiren 10 Hisse: Bugün Yatırımcılara En Çok Kazandıranlar

12 Eylül tarihinde Borsa İstanbul'da dikkat çeken bazı hisseler, yatırımcıların ilgisini çekecek güçlü artışlar yaşadı. Gayrimenkulden enerjiye, otomotivden gıda sektörüne kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketler, borsada yükseliş trendini sürdürdü. İşte 12 Eylül' de en çok değer kazanan hisseleri ve performansları: