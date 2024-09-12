12 Eylül' de Borsada Fırtına Estiren 10 Hisse: Bugün Yatırımcılara En Çok Kazandıranlar
12 Eylül' de Borsada Fırtına Estiren 10 Hisse: Bugün Yatırımcılara En Çok Kazandıranlar
12 Eylül tarihinde Borsa İstanbul'da dikkat çeken bazı hisseler, yatırımcıların ilgisini çekecek güçlü artışlar yaşadı. Gayrimenkulden enerjiye, otomotivden gıda sektörüne kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketler, borsada yükseliş trendini sürdürdü. İşte 12 Eylül' de en çok değer kazanan hisseleri ve performansları:
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1. Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO)
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2. Akenerji Elektrik Üretim (AKENR)
3. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (BALAT)
4. Gentas Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)
5. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)
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