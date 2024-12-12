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12 Aralık'ta Ekonominin Nabzı: Altın Fiyatları Zirvede, Dolar Durulmuyor!

etiket 12 Aralık'ta Ekonominin Nabzı: Altın Fiyatları Zirvede, Dolar Durulmuyor!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 18:16

Bugün 12 Aralık 2024 ve piyasalarda hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Döviz ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve Borsa İstanbul'daki yükselişler yatırımcıların radarında. 

İşte bugünün piyasa verileri ve dikkat çeken detaylar!

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Borsa İstanbul’da bugün yüzler gülüyor!

Borsa İstanbul’da bugün yüzler gülüyor!

BIST 100 endeksi, güne pozitif başladı ve 10.079,18 puan seviyesinde %0,21 oranında bir artış yaşayan endeks, dünkü kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

Bankacılık endeksi %0,79, holding endeksi ise %1,04 oranında yükselerek dikkat çekti.

Bankacılık endeksi %0,79, holding endeksi ise %1,04 oranında yükselerek dikkat çekti.

Günün en çok kazandıran sektörü, %3,20 ile sigorta sektörü oldu. Ancak madencilik sektörü %0,58’lik değer kaybıyla negatif ayrışan tek sektör olarak dikkat çekti.

Döviz piyasaları bugün sakin bir seyir izliyor.

Döviz piyasaları bugün sakin bir seyir izliyor.

Dolar/TL sabah saatlerinde 34,87ile%0,03 oranında bir düşüşle seyrediyor.

Euro/TL ise dolardan farklı bir grafik çiziyor.

Euro/TL ise dolardan farklı bir grafik çiziyor.

36,67 TL seviyesinden işlem gören Euro, %0,10 oranında artış kaydederek yatırımcıların ilgisini çekiyor. Euro/dolar paritesi de 1,0506 seviyesinde işlem görüyor ve %0,10 oranında yükselişle dikkat çekiyor.

Altın fiyatları, 12 Aralık itibarıyla bir miktar geri çekilme yaşadı.

Altın fiyatları, 12 Aralık itibarıyla bir miktar geri çekilme yaşadı.

Ons altın, güne 2.681,72 dolarile%1,34 oranında değer kaybı yaşadı.

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Bu durum, diğer altın türlerinin fiyatlarına da yansıyor.

Bu durum, diğer altın türlerinin fiyatlarına da yansıyor.

Gram altın: Güne 3.038 TL seviyesinden başladı ancak şu an 3.019 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın: 4.872,84 TL’den alınırken, 4.980,48 TL'ye satılıyor.

Brent petrol fiyatları bugün bir miktar geriledi.

Brent petrol fiyatları bugün bir miktar geriledi.

73,16 dolar seviyesinden işlem gören Brent petrol, %0,49’luk bir düşüş yaşadı. Küresel talepteki dalgalanmalar ve arz fazlası, petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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