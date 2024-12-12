12 Aralık'ta Ekonominin Nabzı: Altın Fiyatları Zirvede, Dolar Durulmuyor!
12 Aralık'ta Ekonominin Nabzı: Altın Fiyatları Zirvede, Dolar Durulmuyor!
Bugün 12 Aralık 2024 ve piyasalarda hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Döviz ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve Borsa İstanbul'daki yükselişler yatırımcıların radarında.
İşte bugünün piyasa verileri ve dikkat çeken detaylar!
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Borsa İstanbul’da bugün yüzler gülüyor!
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Bankacılık endeksi %0,79, holding endeksi ise %1,04 oranında yükselerek dikkat çekti.
Döviz piyasaları bugün sakin bir seyir izliyor.
Euro/TL ise dolardan farklı bir grafik çiziyor.
Altın fiyatları, 12 Aralık itibarıyla bir miktar geri çekilme yaşadı.
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Bu durum, diğer altın türlerinin fiyatlarına da yansıyor.
Brent petrol fiyatları bugün bir miktar geriledi.
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