Görüş Bildir
Haberler
Finans
12 Ağustos 2024 Piyasa Raporu: BIST 100, Dolar Kuru ve Altın Fiyatlarında Son Durum

etiket 12 Ağustos 2024 Piyasa Raporu: BIST 100, Dolar Kuru ve Altın Fiyatlarında Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 19:07

12 Ağustos 2024 itibarıyla Borsa İstanbul ve döviz kurlarında neler yaşanıyor? Haftaya sakin bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve altın fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler var. İşte tüm detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, %0,91’lik bir düşüşle 9.816,94 puan seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, %0,91’lik bir düşüşle 9.816,94 puan seviyesine geriledi.

Haftaya pozitif bir başlangıç yapamayan endeks, yatırımcılar için endişe verici bir tablo çiziyor. BIST 30 endeksi de BIST 100’e paralel bir seyir izliyor. %0,31 oranında gerileyen BIST 30, 10.720,29 puan seviyesine düştü.

Dolar ve euro’da yükseliş eğilimi devam ediyor.

Dolar ve euro’da yükseliş eğilimi devam ediyor.

Döviz kurlarına baktığımızda, dolar/TL kuru %0,15’lik bir artışla 33,5455 seviyesine yükseldi. Dolar kuru, haftanın ilk gününde değer kazanmaya devam ediyor. 

Euro/TL ise %0,35 oranında artış göstererek 36,7145 seviyesinde işlem görüyor. Euro/Dolar paritesi ise %0,02’lik küçük bir artışla 1,0919 seviyesine ulaştı.

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor!

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor!

Ons altın fiyatı %1,1'lik bir artışla 2.458,81 dolar seviyesine yükseldi. Altın, küresel belirsizlikler karşısında güvenli liman olma özelliğini korurken, çeyrek altın fiyatı ise güncel olarak 4.314 TL seviyesinden işlem görüyor. Gram altın da benzer şekilde yükseliş göstererek 2.632TL seviyesine ulaştı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın