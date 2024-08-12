12 Ağustos 2024 Piyasa Raporu: BIST 100, Dolar Kuru ve Altın Fiyatlarında Son Durum
12 Ağustos 2024 Piyasa Raporu: BIST 100, Dolar Kuru ve Altın Fiyatlarında Son Durum
12 Ağustos 2024 itibarıyla Borsa İstanbul ve döviz kurlarında neler yaşanıyor? Haftaya sakin bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve altın fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler var. İşte tüm detaylar!
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, %0,91’lik bir düşüşle 9.816,94 puan seviyesine geriledi.
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