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12 – 18 Mayıs 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 12 – 18 Mayıs 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 11:01

Merhaba sevgili Astrodeha ailesi! Bu hafta, gökyüzündeki önemli astrolojik olaylarla şekillenecek. Akrep burcunda gerçekleşen dolunay ve Merkür-Plüton karesi ile başlıyoruz. Bu etkiler, hayatımızda derin dönüşümler ve ani değişimlere yol açabilir.

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12 Mayıs - Merkür'ün Plüton ile Karesi

12 Mayıs - Merkür'ün Plüton ile Karesi

Merkür, iletişim gezegeni olarak bilinirken, Plüton derin ve karanlık düşünceleri temsil eder. Bu hafta, bu iki gezegenin kare açısı, iletişimde dikkatli olmamızı gerektiriyor.

  • İletişimde Gerilim: Sözlerinizin dönüştürücü olabileceği gibi yıkıcı da olabileceğini unutmayın. Her konuşmada bilinçli ve kontrollü olmaya özen gösterin.

  • Takıntılı Düşünceler: Zihniniz belli bir konuya saplanabilir. Bu durumda, enerjinizi yönlendirerek bu düşüncelerin üstesinden gelmeye çalışın.

  • Gizli Gerçeklerin Açığa Çıkışı: İlişkilerde saklanan konular gün yüzüne çıkabilir.

  • Güç Mücadelesi: Kimin sözünün geçtiği önemli hale gelebilir. Ancak, her çatışmanın bir savaş olmadığını hatırlayın; uzlaşma yolları arayın.

17 Mayıs - Güneş'in Uranüs ile Kavuşumu

Bugün, Güneş ve Uranüs güçlü bir kavuşum yapıyor. Bu birleşim, sürprizlerin ve ani değişimlerin habercisi olabilir. Dünya sahnesinde veya kişisel hayatınızda beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olun. Yaratıcılık ve yenilik için mükemmel bir fırsat sunan bu günde, karşılaştığınız yeni durumları kucaklayın.

18 Mayıs - Merkür'ün Mars ile Karesi

Merkür ve Mars arasındaki sert kare açı, inatçı ve kararlı tarafımızı öne çıkarabilir. İsteklerinizi gerçekleştirmeyi seven sabit burçlarda yer aldıkları için uzlaşma sağlamak zor olabilir. Ancak, bu zorlukların üstesinden gelmek için ekstra çaba göstermek önemlidir. İletişimde esneklik göstermek, uzun vadede daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Bu haftaki astrolojik olaylar, günlük yaşantımızda ve ilişkilerimizde bazı dalgalanmalara neden olabilir. Ancak, bu etkileri doğru bir şekilde yöneterek kendimize ve çevremize daha uyumlu bir ortam yaratabiliriz.

♈️ Koç

♈️ Koç

Bu hafta gökyüzü sarsıcı değişimlerle dolu olabilir. Ancak bu değişimler, daha otantik bir temel üzerine yeniden inşa etmek için bir fırsat sunuyor. Eski hedeflere veya zihniyetlere tutunuyorsanız, sizi bu alışkanlıklardan vazgeçmeye zorlayacak beklenmedik gelişmelere hazır olun. Akrep Dolunayı, duygusal dünyanızda gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarabilir ve yüzleşmeniz gereken konularla sizi yüzleştirebilir. Geçmişi bırakıp gerçekten önemli olanların peşinden gitmek, özgürlüğünüzü artıracaktır.

♉️ Boğa

Sezonunuzun son günleri, istikrar uğruna büyümeyi feda ettiğiniz alanları gözden geçirmenizi istiyor. Akrep Dolunayı, en yakın ilişkilerinizi mercek altına alarak yeniden yapılandırılması gereken dinamikleri ortaya çıkarabilir. Bu, güvenlikle ilgili eski inançları geride bırakmak ve daha gerçek bir bağlantıya yer açmak için ideal bir zamandır.

♊️ İkizler

Önümüzdeki haftalarda başlayacak sezonunuza hazırlanırken, zihinsel dağınıklığı temizlemeniz ve eski anlatılardan kurtulmanız isteniyor. Akrep Dolunayı, bilinçaltınızdaki gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkararak derinlere dalmanızı teşvik eder. Rahatsızlıkları örtbas etmemeli, aksine kargaşa ile yüzleşmelisiniz. Bu süreç, daha otantik bir başlangıç yapmanız için temel atmanıza yardımcı olacaktır.

♋️ Yengeç

Gökyüzü bu hafta duygusal dünyanızı yapılandırıyor. Akrep Dolunayı, gizli duyguları yüzeye çıkarırken, eski alışkanlıklarınızdan vazgeçmenizi teşvik eder. Bir ilişki veya durum dengesiz hissediliyorsa, bu durumun aslında daha derin ve anlamlı bağlantılar için yer açtığına güvenmelisiniz.

♌️ Aslan

Bu hafta gökyüzü, yaratıcı bir atılım için harika bir fırsat sunuyor. Akrep Dolunayı, eylemlerinizin arkasındaki daha derin motivasyonları keşfetmenizi sağlar. Eğer bir proje veya ortaklık sona eriyorsa, bu durum sizi daha uyumlu bir temelden yeniden inşa etmeye yönlendirebilir. Gücünüz, değişime uyum sağlama ve yeniden yaratma yeteneğinizde yatıyor.

♍️ Başak

Rutinler ve temel inançlar bu hafta gözden geçiriliyor. Akrep Dolunayı, özellikle sağlığınız ve çalışma alışkanlıklarınızla ilgili dönüşüm ihtiyacı olan alanları aydınlatır. Değişimlere direnmek yerine, onlara kucak açmalı ve artık size hizmet etmeyenleri serbest bırakmalısınız.

♎️ Terazi

Bu hafta gökyüzü, yanılsamaları yıkmak için burada. Akrep Dolunayı, kaynaklarınızı nasıl kullandığınızı yeniden değerlendirmenizi ister. Eğer bir finansal veya ilişki dinamiği kararsız hissediliyorsa, bunu daha derin ve otantik niyetlerle yeniden inşa etmek için bir fırsat olarak görün.

♏️ Akrep

Akrep Dolunayı sizin için yoğun sezgiler ve dönüşümler getiriyor. Eğer bir durum veya kimlik çöküyorsa, bu durumun artık kim olduğunuzla uyumlu olmaması nedeniyledir. Değişimlere direnmek yerine, onları kabullenin ve yeni bir başlangıç yapmaya hazır olun.

♐️ Yay

♐️ Yay

Bakış açınızda veya inanç sistemlerinizde ani değişimler bekleyin. Akrep Dolunayı, bilinçaltı kalıplarınızı keşfetmenizi sağlar. Beklenmedik olaylar, eski düşünce biçimlerini geride bırakmanız ve yeni bir zihniyete yer açmanız için bir mesaj olabilir.

♑️ Oğlak

Gökyüzü, sosyal çevrelerinizde ve topluluk bağlantılarınızda değişiklikler getiriyor. Akrep Dolunayı, belirli dinamikleri yeniden değerlendirmenize yardımcı olur. Eğer bir ilişki veya proje sallantıdaysa, bu durum işe yaramayanları geride bırakmak için bir fırsat olabilir.

♒️ Kova

Gökyüzü bu hafta hedeflerinizde veya planlarınızda beklenmedik değişiklikler sunuyor. Akrep Dolunayı, kariyerinizi ve kamusal yaşamınızı yeniden değerlendirmenizi ister. Eğer bir şeyler ters gidiyorsa, bunu daha otantik bir yön bulmak için bir fırsat olarak görün.

♓️ Balık

Bu hafta eski inançları bırakmanız ve kendinizin daha otantik bir versiyonunu kucaklamanız isteniyor. Akrep Dolunayı, manevi yolunuzu aydınlatarak derin gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar. Artık ruhunuzla uyumlu olmayanları geride bırakmalı ve daha derin bir uyum ve berraklıkla yeniden inşa etmelisiniz.

NOT: Haftalık yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyun. 

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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