12 – 18 Mayıs 2025 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta gökyüzü sarsıcı değişimlerle dolu olabilir. Ancak bu değişimler, daha otantik bir temel üzerine yeniden inşa etmek için bir fırsat sunuyor. Eski hedeflere veya zihniyetlere tutunuyorsanız, sizi bu alışkanlıklardan vazgeçmeye zorlayacak beklenmedik gelişmelere hazır olun. Akrep Dolunayı, duygusal dünyanızda gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarabilir ve yüzleşmeniz gereken konularla sizi yüzleştirebilir. Geçmişi bırakıp gerçekten önemli olanların peşinden gitmek, özgürlüğünüzü artıracaktır.

♉️ Boğa

Sezonunuzun son günleri, istikrar uğruna büyümeyi feda ettiğiniz alanları gözden geçirmenizi istiyor. Akrep Dolunayı, en yakın ilişkilerinizi mercek altına alarak yeniden yapılandırılması gereken dinamikleri ortaya çıkarabilir. Bu, güvenlikle ilgili eski inançları geride bırakmak ve daha gerçek bir bağlantıya yer açmak için ideal bir zamandır.

♊️ İkizler

Önümüzdeki haftalarda başlayacak sezonunuza hazırlanırken, zihinsel dağınıklığı temizlemeniz ve eski anlatılardan kurtulmanız isteniyor. Akrep Dolunayı, bilinçaltınızdaki gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkararak derinlere dalmanızı teşvik eder. Rahatsızlıkları örtbas etmemeli, aksine kargaşa ile yüzleşmelisiniz. Bu süreç, daha otantik bir başlangıç yapmanız için temel atmanıza yardımcı olacaktır.

♋️ Yengeç

Gökyüzü bu hafta duygusal dünyanızı yapılandırıyor. Akrep Dolunayı, gizli duyguları yüzeye çıkarırken, eski alışkanlıklarınızdan vazgeçmenizi teşvik eder. Bir ilişki veya durum dengesiz hissediliyorsa, bu durumun aslında daha derin ve anlamlı bağlantılar için yer açtığına güvenmelisiniz.

♌️ Aslan

Bu hafta gökyüzü, yaratıcı bir atılım için harika bir fırsat sunuyor. Akrep Dolunayı, eylemlerinizin arkasındaki daha derin motivasyonları keşfetmenizi sağlar. Eğer bir proje veya ortaklık sona eriyorsa, bu durum sizi daha uyumlu bir temelden yeniden inşa etmeye yönlendirebilir. Gücünüz, değişime uyum sağlama ve yeniden yaratma yeteneğinizde yatıyor.

♍️ Başak

Rutinler ve temel inançlar bu hafta gözden geçiriliyor. Akrep Dolunayı, özellikle sağlığınız ve çalışma alışkanlıklarınızla ilgili dönüşüm ihtiyacı olan alanları aydınlatır. Değişimlere direnmek yerine, onlara kucak açmalı ve artık size hizmet etmeyenleri serbest bırakmalısınız.

♎️ Terazi

Bu hafta gökyüzü, yanılsamaları yıkmak için burada. Akrep Dolunayı, kaynaklarınızı nasıl kullandığınızı yeniden değerlendirmenizi ister. Eğer bir finansal veya ilişki dinamiği kararsız hissediliyorsa, bunu daha derin ve otantik niyetlerle yeniden inşa etmek için bir fırsat olarak görün.

♏️ Akrep

Akrep Dolunayı sizin için yoğun sezgiler ve dönüşümler getiriyor. Eğer bir durum veya kimlik çöküyorsa, bu durumun artık kim olduğunuzla uyumlu olmaması nedeniyledir. Değişimlere direnmek yerine, onları kabullenin ve yeni bir başlangıç yapmaya hazır olun.