11 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Neptün arasında meydana gelen üçgen açı, ruhsal dünyana derinlik katıyor. İç huzuru bulmak ve kendine zaman ayırmak için harika bir gün. Özellikle aile içi ilişkilerinde duygusal bağların güçlendirecek farkındalıklar yaşayabilirsin. Tam da bu noktada Venüs'ün Aslan burcundaki konumu, hane içinde ve aile arasında sıcak bir atmosfer yaratıyor. Duygusal açıdan tatmin edici bir gün seni bekliyor.

Kendine ve duygularına odaklanarak sevdiklerinle her zamankinden daha sıcak ve samimi anlar paylaşabilirsin. Partnerinle duygusal bağlarını kuvvetlendirecek romantizmi ve heyecanı da iç dünyanda keşfetmek üzeresin.

Öte yandan iş hayatına ve profesyonel hayatına da odaklanmalısın. Evden çalışma düzeni yerine mutlaka ofis ortamını tercih etmeli, ekip ile dirsek dirseğe çalışmalısın. İş arkadaşlarınla yüz yüze yapacağın toplantılarda ilham verici ve motivasyon artıran konuşmalar yapabilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...